La cifra gris de Falcao con Galatasaray que le condenan los hinchas

Radamel Falcao García llegó a Galatasaray como estrella. Fue un recibimiento monumental. El movimiento en redes para darle la bienvenida y la movilización en las calles coreando su nombre fue categórico. Sin embargo, las constantes lesiones le han generado una ruptura con los aficionados.



Este viernes toda la afición del Galatasaray estaba pendiente si Falcao iba a estar dentro de la nómina que enfrentaría al Karagumruk en la Superliga turca, pero se llevaron una nueva decepción y en redes no lo perdonan.



El fichaje estrella de la temporada pasada marcó este viernes una cifra gris en su palmarés. Con la ausencia para este encuentro, Falcao se ha perdido 29 partidos con Galatasaray desde su llegada.



En total, Falcao ha jugado 29 encuentros, ha anotado 16 goles y ha dado tres asistencias. Estos números no son del agrado de la afición del principal equipo de Turquía, que soñaban un puñado de goles con el delantero colombiano.



Falcao ha sufrido cuatro lesiones desde su llegada a Galatasaray para la temporada 2019-20. La primera fue un problema en el tendón de Aquiles, que lo dejó por fuera durante 65 días y le hizo perderse 12 encuentros. Después vino una lesión en su muslo que lo sacó 17 días de las canchas (4 partidos perdidos). La tercera lesión fue en el grupo muscular de la pierna derecha, que lo hizo ausentarse 34 días (se perdió 7 partidos) y esta nueva ya lo ha alejado 43 días y hecho perder seis encuentros.



La fecha de retorno de Radamel Falcao García, que aún no entrena con el grupo completo y sigue trabajando de manera diferenciada, es incierta. En Turquía especulan con una posible salida para el fútbol de los Estados Unidos.



