Dwayne Johnson, uno de los hombres mejor pagados de Hollywood, tendrá desde este viernes el poder y la responsabilidad de marcar el futuro de la lucrativa franquicia DC Comics con "BlackAdam", un estreno que él mismo describe como el "inicio de una nueva etapa" en el género de superhéroes.

"Black Adam' representa una nueva era en el universo DC, con nuevos escenarios y personajes complejos y diversos en términos de representación", afirmó el actor en una entrevista con la agencia EFE en Los Ángeles, antes de arrancar la larga gira con la que ha querido promocionar el filme, dirigido por el español Jaume Collet-Serra.



Lo que se conoció este viernes es que el legado de otro 'héroe', el futbolista Radamel Falcao García, tiene presencia en el filme.



'Súper Falcao'

Radamel Falcao García Foto: EFE

Según se pudo conocer en redes sociales, una camiseta de la Selección Colombia, con el nombre de Falcao en su dorsal, hace parte de la película que promete ser un éxito.



Fue tanto el impacto de la revelación que el propio 'Tigre' se pronunció en sus redes sociales:



"Tendré que ver #BlackAdam y así confirmarlo con mis propios ojos", dijo.



🤣 Tendré que ver #BlackAdam y así confirmarlo con mis propios ojos. https://t.co/heKcUyNxrA — Radamel Falcao (@FALCAO) October 21, 2022

"Lo que más me gusta de Black Adam es que él hará cualquier cosa para proteger a su gente, su país y su familia", dice 'The Rock' Johnson con rotundidad.



Ambientada en un universo claramente inspirado por las ciudades de oriente medio, " Black Adam" arranca con su protagonista confundido al encontrar que la antigua civilización en la que creció, Kahndaq, es una metrópolis moderna que nada se parece a los viejos tiempos.



Liberado de prisión, donde ha pasado miles de años, deberá adaptarse a un nuevo mundo en el que su agresividad y peculiar forma de repartir justicia se topará con un grupo de superhéroes, conocido como la Sociedad de la Justicia de América, que intentarán detener sus acciones.



"Hay una área gris en la que el espectador puede no estar de acuerdo con '

Black Adam' y lo que hace, pero lo entiendes porque está lleno de rabia", argumenta.



Esa confusión entre el mal y el bien, una división que a veces resulta demasiado evidente en el género de superhéroes, es lo que para Johnson hace de este título una propuesta "más convincente".



Tan seguro está de su apuesta, que el responsable de franquicias tan exitosas como "Fast & Furious", lleva meses acudiendo a todos los eventos posibles para convencer a los fanáticos del género de que esta vez sí, DC Comics ha dado en el clavo.

