El parte de tranquilidad del DT del Rayo Vallecano sobre Falcao

Rayo Vallecano de Madrid logró un meritorio punto (1-1) este sábado en el siempre complicado estadio de Mestalla, ante un Valencia que sumó su tercer empate consecutivo.

Los locales se adelantaron con un gol de penal de Carlos Soler (19), pero Isi Palazón estableció el empate definitivo en el minuto 64 al aprovechar un rechace del arquero 'che' Jasper Cillessen dentro del área pequeña.



El conjunto de la franja, dirigido por el joven técnico Andoni Iraola, ocupa el quinto puesto, que da acceso a Europa League, a sólo dos puntos de los puestos Champions que marca el Atlético de Madrid (4º), que visitará el domingo al Cádiz (17º).

Por qué no jugó Falcao contra el Valencia

En el Rayo Vallecano no estuvo el colombiano Radamel Falcao García, quien ya había ido al banco en el partido contra Mallorca, pero ese día no actuó. Esta vez no apareció ni en el banco.



Iraola dio un parte de tranquilidad sobre la situación del Tigre. "Falcao ha entrenado bien, pero ayer (viernes) sintió que no iba del todo bien. Quiso viajar pero no había sentido de arriesgar", declaró el DT después del partido.



"Esperamos que él marque cuando podemos contar con él, iba evolucionando bien pero está en los plazos previstos", agregó el entrenador.



Cuánto lleva Falcao sin jugar

Falcao salió lesionado en el partido contra Real Madrid, el pasado 6 de noviembre, poco después de anotar el tanto del descuento en la derrota por 2-1.



“Falcao sufre una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. El tiempo inicial estimado de baja es de tres a cuatro semanas”, anunció el club en su momento.



