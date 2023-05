Huracán y Emelec sellaron este jueves un empate 2-2 por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana, que deja abierta la definición de la zona para las últimas dos fechas. Sin embargo, la noticia este viernes tiene que ver con los indignantes insultos racistas que se escucharon en el estadio del equipo argentino. Una nueva denuncia que enloda al fútbol del país del sur del continente.

Acusan de racismo a hinchas argentinos

La barra de Huracán, equipo de Argentina. Foto: AFP

"Que a mis jugadores les digan 'esclavos', le griten 'negro de m' me parece que no suma, no suma...Después pueden insultar, pueden ser ingeniosos en algún insulto, las barras argentinas suelen ser muy ingeniosas", dijo este jueves Miguel Rondelli, entrenador de Emelec, en rueda de prensa.



Rondelli, argentino, denunció insultos racistas contra sus jugadores: "Estamos en un momento complicado, llamar a una persona 'esclavo' en el siglo XXI me parece que ya no, eso quedó atrás, dediquémonos a mirar fútbol... Creo que la Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto, no solamente anunciarlo por los altoparlantes, sino que las multas tienen que ser severas y duras porque si no esto se va a repetir y había gente de la Conmebol ahí que me dijo que iba a informar".



Lo peor es que esta no es la primera vez que ocurre en los estadios argentinos durante la última quincena.



"Llamaron 'ESCLAVOS' a mis jugadores"



💬 Contundentes declaraciones de Miguel Rondelli, DT de Emelec, quien pidió que se termine el racismo en el fútbol.



Lamentable episodio... ¡¿HASTA CUÁNDO?! 🤚🏻 pic.twitter.com/oofKdVk4UR — Diario Olé (@DiarioOle) May 26, 2023

Rodallega y el caso de Boca Juniors

Hugo Rodallega celebra el gol del triunfo de Santa Fe contra Gimnasia. Foto: Mauricio Dueñas. Efe

Hugo Rodallega, con lagrimas, denunció insultos racistas en el partido entre Santa Fe y Gimnasia. Al final del partido, el experimentado delantero cardenal dijo que hubo gritos de "negro" y "mono".



"No mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo. Da tristeza venir... No digo que perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa", empezó el delantero en su declaración.



"Que te llamen mono, que te llamen negro es una falta de respeto y da tristeza", agregó Rodallega.



Dijo que los gritos fueron sobre todo cuando hubo la riña con los jugadores de Gimnasia que derivó en la expulsión de Wilson Morelo, quien también habría recibido insultos de este tipo.



"Nos pasó a todos. Cuando hubo el problema, eso pasa en la cancha, puede haber expulsados, pero ya que la gente se meta con la raza en vez de rabia da tristeza. A mí no me duele perder, porque se puede perder en los últimos minutos, pero me duele lo que pasa en el entorno. En Bogotá los respetamos, ellos no a nosotros", finalizó.

Hugo Rodallega denunció insultos racistas de parte de hinchas de Gimnasia 👇 pic.twitter.com/x7XmeDy2ZA — VarskySports (@VarskySports) May 24, 2023

El martes de la semana pasada, Boca recibía a Corinthians en La Bombonera. Antes de comenzar el partido, hinchas del cuadro visitante grabaron en la tribuna gestos racistas y ofensivos por parte de seguidores locales.



Ya en el partido en Sao Paulo entre estos mismos clubes, hinchas de Boca también fueron descubiertos en actos racistas. Uno de ellos terminó detenido, pues en Brasil, ese tipo de acciones podrían tener un castigo de hasta tres años de cárcel.

No faltan nunca, eh 🤦🏻‍♂️



Hinchas de Corinthians filmaron gestos racistas en la Bombonera pic.twitter.com/hNHzLdfvXD — Diario Olé (@DiarioOle) May 17, 2022

