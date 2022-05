Racing Club, uno de los equipos grandes de Argentina, marcó historia al entregarle el carné de socie a una persona no binaria. Es el primero de los clubes históricos de ese país en hacerlo.

Desde julio del año pasado, en ese país las personas no binarias tienen la oportunidad de reflejarlo en su documento de identidad. La medida se tomó para permitirles a las personas que no se reflejan ni como hombres ni como mujeres tener una identidad de género. Esto se refleja con una X en el documento, en vez de una M o una F.



Ahora, Racing se convierte en el primer grande entregar carné a una persona no binaria y lo celebró en sus redes sociales. Ya antes lo había hecho Vélez Sársfield, que asoció a Naimid Cirelli.

La historia de Cape, la socie de Racing



Cape, protagonista de esta historia, solicitó el cambio de su DNI en diciembre. Y ahora decidió acudir a Racing.



“Hace poco vi que Vélez había entregado un carnet a una persona no binaria. Entonces decidí preguntar en Racing, me contacté a través de Racing Feminista y me respondieron al toque, me hicieron puente con el departamento de socios”, explicó Cape, de 31 años, en un video publicado por el club en sus redes sociales.

Orgullo ser de Racing 💙🤍



Cape ejerció su derecho y Racing plasmó su identidad no binaria en su carnet.



Cape ejerció su derecho y Racing plasmó su identidad no binaria en su carnet.

"Me trataron con mucho respeto y no me hicieron muchas preguntas, solo me pidieron el DNI con mis datos y eso no más. Para mí es un montón porque yo traté de hacer esto en otros lados y siempre fui yo la que me fui acomodando a instituciones que no me querían cambiar o no me daban bola", aseguró.



Cape recordó que en su familia ya hay una tradición con Racing. "El que es de Racing es mi papá. Yo tengo dos hermanos también y nos hizo hinchas de Racing a les tres. Desde muy chiquita siempre vine a la cancha. Y bueno no solamente a la cancha, sino que veníamos al club a hacer asados, a festejar cumpleaños, a la pileta... En mi infancia pasé mucho tiempo en el club más allá de la cancha, para mí Racing es mi familia", expresó.



"Ahora ya tengo 31 años y seguimos viniendo a la cancha con mis hermanos y mi papá, esa es mi historia. Era un planazo de chiquites venir. Cuando nací mi papá me hizo socia, pero a los 7 u 8 años ya no pudo pagar más la cuota. A los 15 me asocié de nuevo. No podía no ser socie. Para mí Racing es sinónimo de familia y de sentido de pertenencia", concluyó.



