La increíble razón por la que Barcelona no le pagaría deudas a Setién 

Una disputa legal se avecina entre el entrenador Quique Setién y el Barcelona FC de España, y ahora irán a juicio por pagos adeudados al entrenador, según prensa española.

Según el Larguero de la Cadena SER de España, el Barça todavía no le ha pagado completo, y estaría dispuesto a pelear en los juzgados, argumentando falta de capacidad para entrenar del técnico.



Setién explicò este martes la situación: “El Barça todavía no me ha pagado, estamos a la espera”, dijo.



Se espera que se fije el juicio en el que deberá decidirse si el club debe pagarle al entrenador una cantidad y a cuanto asciende.



Setién que quedó en la historia gris del club por el 8-2 que sufrió el cuadro catalán bajo su mando, contra Bayern Múnich en la Liga de Campeones y que le costo su puesto.



