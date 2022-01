Un segundo aire, un nuevo aliento o un impulso deportivo para estar cerca de la Selección Colombia. Eso debe ser lo que buscan Juan Fernando Quintero y Edwin Cardona, que cambiarán de equipo para buscar la vigencia, la competitividad y el nivel para estar, otra vez, en la cabeza de Reinaldo Rueda en el remate de la eliminatoria para el Mundial de Catar.



De su talento no hay duda. Son de esos jugadores que, cada uno en su estilo y con sus artimañas, pueden pintar pases de gol, hacer goles de media distancia, crear, generar, destrabar y darles opciones a los atacantes, y de todo eso sí que necesita Colombia, que lleva 4 partidos seguidos sin gol, y que esta semana tendrá su convocatoria para el amistoso contra Honduras del 16 de enero, probablemente con jugadores del medio local, pero pensando en Perú y Argentina, sus siguientes obstáculos hacia Catar.



A veces está uno o a veces el otro, casi nunca los dos, pero Quintero y Cardona siempre serán opciones, sobre todo cuando la situación de James Rodríguez es tan inestable. Si James busca levantar su nivel en un equipo de bajo nivel como Al Rayyan, Rueda necesitará jugadores con esas características de creativos, como Quintero y Cardona.



Opciones de lujo

Juan Fernando Quintero volvió a la Selección después de casi tres años. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Quintero decidió abandonar China, irse del Shenzhen, en el que estuvo en 2021 y donde no pudo trascender, en una liga que no trasciende por estos lados. Decide volver a River Plate, donde es un hijo querido. Quintero emprendió ayer su viaje de China a Argentina, con escala en Colombia, y lo esperan el 10 de enero en las filas de River, allí donde siempre se crece, allí donde expresa todo lo que sabe: sus goles y sus pasegoles.



Y del otro lado está Cardona, de temporada inestable en Boca Juniors en 2021. Daría el paso a Racing de Avellaneda. Allí, si se cierra el negocio (se habla también de su supuesto interés en venir a Nacional), se espera que Cardona consolide su juego rápidamente. Quizá seguir en Argentina, pero lejos del mundo xeneize, le sirva a Cardona para estar de nuevo en la ruta de la Selección.



Quintero ha estado en cinco partidos de la eliminatoria para Catar, todos en 2021. Pese a sus idas y vueltas, y a que no pudo jugar la Copa América por estar en China, siempre es una gran opción, sobre todo cuando no está James. Jugó los partidos contra Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil y Ecuador.

Cardona jugó la Copa América de Brasil, cuando no estaban ni James ni Quintero; hizo un gol contra Ecuador, en la victoria 1-0. También jugó un partido en la eliminatoria, contra Argentina (2-2). Pero su paso por la Selección siempre es intermitente. Pues este giro en sus carreras puede ser la mejor decisión para pelear mano a mano por un puesto, al fin al cabo el Mundial está a la vuelta de la esquina y nadie se lo quiere perder.

Edwin Cardona erró el disparo y Argentina clasificó a la final de la Copa América. Foto: EFE / Joedson Alves

Otras alternativas

Si no es James, si no es Quintero, si no es Cardona, ¿entonces quién? Opciones como esas no se consiguen fácilmente. Sin embargo, en los momentos críticos Rueda ha buscado alternativas en el medio local.



En su momento llamó a Andrés Andrade, de Nacional, o a Chicho Arango, de Los Ángeles de la MLS. O buscó con hombres más de banda.



Ahora, para el amistoso con Honduras, se especula que quizá llame a Mackalister Silva, de Millonarios u a otros jugadores locales en es aposición. Son opciones para ver y acercar, aunque los de peso, los de la experiencia son Quintero y Cardona, y parecen decididos a volver a la pelea.







PABLO ROMERO

redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

