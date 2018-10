Borré y Quintero: armas de River para pasar a la final de la Copa

Colombia tiene a diferentes embajadores en las semifinales de la Copa Libertadores. En River Plate, que este martes se jugará la vida contra Gremio, se perfilan como titulares Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero para ir por la hazaña de remontar el 1-0 contra el actual campeón del torneo.

En el caso de Borré, sus buenas actuaciones le han dado un puesto en el once inicialista del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Llegó sin mucho ruido, pero ha venido cumpliendo una labor de segundo delantero que le ha dado frutos a River Plate.

Este año en el torneo continental, ha jugado ocho partidos para un total de 498 minutos. Ha sido titular cinco veces. Además, ha anotado dos goles. Lo más importante es la función de acompañamiento y de trabajo sucio que cumple para liberar a Lucas Pratto y que quede de frente al gol.

Rafael Santos Borré marcó un gol y puso otro para la clasificación de River Plate a la semifinal de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Por su parte, Juan Fernando Quintero no se ha constituido como titular fijo. Gallardo lo tiene como amuleto para entrar en el segundo tiempo para darle juego a su equipo. Sin embargo, contra Gremio estuvo desde el arranque aunque no tuvo un buen encuentro.



En total ha disputado nuevo partidos, para un total de 408 minutos. En cuatro de ellos ha iniciado en el once inicial. Lleva un gol, pero lo más importante son sus pases y la inteligencia con la que está jugando.

Juan Fernando Quintero. Foto: Archivo particular

Ambos son de los jugadores de confianza de Gallardo, que no estará este martes desde la línea por una suspensión, pero que cumplen tareas claras. Contra Gremio quieren sacar su mejor versión y ayudar a su onceno a meterse en la final de la Copa Libertadores.



