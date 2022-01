Juan Fernando Quintero tiene la mentalidad puesta en River y la Selección Colombia. Después de confirmarse su desvinculación del Shenzen de China, el volante confirmó su vuelta a Argentina.



Esto dijo Quintero desde Estados Unidos, donde se encuentra concentrado con el equipo nacional.

Su futuro. “Sabemos de la situación actual, estoy en la Selección. Que la gente lo sepa, en las próximas horas cerraremos todo con River. Es mi equipo. Agradezco a los otros equipos interesados, pero desde el principio mi intención fue volver a River”.



Ritmo. “Uno cuando tiene la responsabilidad de representar al país, la exigencia es alta. Vengo de tener ritmo en china, no descansé porque llegué después de 36 horas de vuelo y ahí viaje a reunirme con la Selección pensando en este partido y lo que se viene”.





El fútbol chino. “Terminé el 4 d enero y el 7 estaba en Colombia, cuando venís de jugar cada tres días es muy difícil. Los tiempos de recuperación son muy cortos. La Liga china es difícil. Son jugadores tácticos y físicos, juegan cada 72 horas. Al final tienes que marcar diferencia y ayudar al equipo. Tienen mucha esperanza en los extranjeros. Le diría a los jugadores que van a China que crecí mucho, no crean que todo fue malo. No es ninguna mala decisión ir a China”.





El nivel de lo convocados locales. “Más que la camiseta, es representar al país. Los que están son muy experimentados a excepción de Yaser (Asprilla). Con su personalidad tiene buen futuro. Les diría que traten de llevarlo con naturalidad, que lo que vienen haciendo en los clubes lo muestren en la Selección. El CT es experimentado y convocó a los que son. Estoy contento de conocerlos, la iniciativa es que se queden”.



“Con Borja tengo una gran amistad. Jugamos juntos un año, al correr de los años se ve reflejado. Es un delantero que como volantes nos deja tranquilos con sus movimientos. Venimos trabajando con la mentalidad de ayudar y este partido nos va a servir para lo que viene de cara a eliminatorias”.



“Tuve la oportunidad de estar dos años y medio en River. Se la situación mundial por la pandemia tuve una situación personal que me hizo pensar en lo mejor para mi. Hay momentos, cuando esté allí (en River) pensaré en la Selección. Con la experiencia pienso mucho más en lo que es mejor para cada bien. El nivel lo muestra uno, no la Liga en la que uno juega”.



La liga colombiana. “No podemos olvidar que la Liga terminó hace varios días. Es una eliminatoria atípica, el caso lleva a que cada jugador se prepare bien y esté en un alto nivel. La responsabilidad de la Selección te lleva a eso. Me pasó, me tuve que preparar solo y estar acá es demasiado bonito. A la hora de la verdad representar esta bandera es muy bonito”.