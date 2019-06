¿Quién es Robert Moreno, el nuevo DT de la Selección de España?

El barcelonés Robert Moreno ha sido elegido como nuevo director técnico de la Selección de España tras la salida de Luis Enrique Martínez quien deja el plantel por "problemas familiares".

Moreno, de 41 años, empezó a dirigir en 2003 cuando recibió un máster de Especialista en Táctica y Entrenamiento en el fútbol profesional. Sin embargo esta es la primera vez que sería director, y no asistente, de un equipo grande.

Aunque algunos lo consideran un novato, el nuevo director técnico de la Selección de España dice que tiene no tiene miedo, que todo es cuestión de trabajo. "Las cosas que tú controlas no tienen que darte miedo", aseguró.

“Yo creo que sí tengo experiencia. He estado nueve años con Luis, en vestuarios de máximo nivel, entrenando a los mejores del mundo… Entreno desde los 14 años. Me faltaba el conocimiento del vestuario y eso es algo que trató de inculcarme desde el primer día Luis. A veces las oportunidades te llegan por caminos que no te gustan, pero por trabajo y profesionalidad no va a ser”, aseguró.

🗣 Robert Moreno: "En cada momento tienes que demostrar el nivel que tienes. Hay que ser muy respetuosos con los rivales. Vamos a tratar de ser humildes. Llevamos 3 campeonatos sin ganar nada. Queremos intentar hacer un grupo fuerte, que se identifique con una forma de jugar" pic.twitter.com/72Mtvex7en — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 19 de junio de 2019

Al lado de Luis Enrique estuvo casi una década apoyándolo en todos los proyectos en los que trabajó en la Roma, el Celta, el Barça y la selección española.

Durante nueve años fue la mano derecha del exseleccionador y fue quien dirigió La Roja en los últimos tres partidos con rumbo a la Eurocopa, en donde España salió ganadora 0-2 ante Malta, 1-4 a Islas Feroe y 3-0 a Suecia..

Por su parte el director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), José Francisco Molina, aseguró que tras conocer la renuncia de Luis Enrique "la única posibilidad" que contemplaron fue a Moreno.



"Agradezco a Luis todo el trabajo y dedicación que ha tenido este tiempo como seleccionador. La confianza de la Federación y la mía en su equipo y en Robert es total. Nos lo han demostrado todo este tiempo y especialmente en la última concentración. Les pedimos que sigan trabajando con la misma profesionalidad", puntualizó.