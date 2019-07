Harvey Elliott, de joven promesa de la actuación a ficha del Liverpool

Un futuro prometedor tenía Harvey Elliott como actor en la Escuela de Niños de Coombe, en el sureste de Londres.



"Tenía ideas geniales y creativas que siempre son bienvenidas en el aula de teatro. En su primera actuación en Year 10, interpretó a un vikingo disfrazado, lo cual fue muy impresionante", aseguró este martes Sam O'Reilly al diario The Sun, director del grupo de drama de la escuela.



La vida de Elliott dio un giro de 360 grados cuando en septiembre de 2018 decidió dejar a un lado su talento en las tablas y debutar con el Fulham, en la Copa de la Liga Inglesa. Para ese entonces solo tenía 15 años y 174 días.

Según explicó Pietro Paliotta, su entrenador en la Escuela, a The Sun, la decisión que tomó Elliot no representó un reto dramático para él, pues es un joven maduro y de carácter humilde que asume sus responsabilidades con tranquilidad.



Además, de la misma escuela Coombe han salido jugadores de la talla de Ryan y Steven Sessegnon, pues la escuela tiene una alianza con el Fullham, lo cual es un impulso para el joven. Cabe aclarar que ninguno tenía la edad de él cuando debutó en el equipo inglés.



Meses después, luego de que se rumorara del interés de equipos como el Barcelona y el Real Madrid en el rápido progreso del centrocampista, el Liverpool de Jurgen Klopp decidió adelantarse y fichar a Elliott después de que no lograra un acuerdo con el Fullham.

Harvey Elliot, nuevo jugador del Liverpool. Foto: Reuters

Bienvenida y presentación

Precisamente Elliott en su perfil de Facebook, y una con una foto sosteniendo una Copa de los 'Reds', anunció su emoción de haber aceptado la oferta del Liverpool, donde recibió varios mensajes de bienvenida de los hinchas del 'Reds'.



"No lo pensé dos veces antes de unirme a este club", aseguró el joven jugador.



De igual forma, en la cuenta oficial del Liverpool, y en sus redes sociales, el equipo anunció este martes el fichaje del jugador con el mensaje: "Bienvenido al Liverpool FC, Harvey Elliott".



"El extremo de 16 años se une al club después de hacer tres apariciones senior para los Cottagers la temporada pasada. Elliott se convirtió en el debutante más joven en la historia de la Premier League cuando se presentó contra Wolverhampton Wanderers, de 16 años y 30 días, en mayo. El internacional juvenil de Inglaterra ahora formará parte del equipo de Liverpool para el amistoso del domingo contra Napoli en Edimburgo y el campo de entrenamiento posterior en Evian", anunció en un comunicado el equipo.

Harvey Elliot, nuevo fichaje del Liverpool. Foto: Tomada del Facebook

Así mismo, la cuenta de Instagram de Elliott fue el escenario para continuar con sus mensajes de emoción por el ingreso a su nuevo equipo. "Unirme al club del que era hincha de pequeño es un sueño que se hace realidad para mí y para mi familia", declaró el jugador. "Va a ser realmente especial vestirme con esa camiseta roja", añadió. "Creo que Anfield es el mejor lugar para progresar".

Harvey Elliot, nuevo fichaje del Liverpool. Foto: Tomada de la página oficial del Liverpool F.C

Detalles de su fichaje

Si bien la duración del contrato y el costo de la operación no fueron revelados por los 'Reds', el mismo Kropp reveló que el fichaje del jugador se hizo por una tarifa nominal.



Además, en el sitio en línea transfermarkt, donde usualmente se montan los detalles, incluso de costos, de los jugadores, no se muestra el valor del fichaje, ni siquiera de cuando el joven se encontraba en el Fullham.



Sin embargo, en el sitio sí se pueden ver detalles del jugador como que mide 1,70 cm de estatura, es zurdo, nació en Londres y ha juega como extremo derecho (posición primaria) y extremo izquierdo (posición secundaria).Redacción APP