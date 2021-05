Este es Flabian Londoño, la nueva perla colombiana de River Plate

Su nombre aún es desconocido en Colombia, pero empieza a sonar con fuerza y a llamar la atención. Se llama Flabian Londoño, un futbolista joven, de apenas 20 años, que sin hacer carrera en su país, ya da de qué hablar en Argentina, en el River Plate.

(Le puede interesar: La joya colombiana que se aseguró River Plate por una millonada)



Flabián, quien este lunes firmó su primer contrato con River hasta 2024 y con una cláusula de 25 millones de euros, es un delantero colombiano nacido el 9 de julio del 2000 en Ebéjico, Antioquia.



Londoño es un atacante de 1,82 metros de estatura, con buen juego aéreo. Es primo del exfutbolista y actual entrenador, Gerardo Bedoya, quien incluso lo entrenó.



Sus comienzos en el fútbol fueron en el club Deportivo La Mazzia, de la Liga de Antioquia, donde comenzó a demostrar sus habilidades y su capacidad goleadora.



Estando allí, un día fue visto por Gustavo Fermani, actual integrante del equipo técnico de la reserva de River, que no lo pensó dos veces para llevarse al jugador.



Llegó a Argentina en 2018 y con casi 30 meses de estadía allí, no ocuparía cupo de extranjero en caso que el técnico Marcelo Gallardo decida subirlo al primer equipo, tal como informan medios argentinos.

"Yo llego a River en 2018. Me vieron jugando en Medellín y se me dio la oportunidad de venir. Marcelo Gallardo es un entrenador que te exige, pero que a la vez te da confianza. Me gusta estar en el área, manejo los dos perfiles y me gusta estar en el juego aéreo”, dijo en su momento entrevista en Caracol Radio.



En River se instaló en la pensión del club, compartió habitación con el venezolano Thomas (Gutiérrez), otro juvenil que se abre campo. "La gente es muy amable, te ayuda a todo, te indica las normas de conducta, los horarios de la comida, todo. Fue muy buena esa experiencia en la pensión. Me tocaba estar muy fuerte para disputar los partidos y los entrenamientos”, dijo en su momento.



En la reserva de River se llegó a entrenar con Jorge Carrascal, hoy hombre del equipo principal, y también ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer plantel del club Millonario.



Su salto se demoró un poco porque en 2019 sufrió una lesión de ligamentos durante la Copa Ipiranga de Brasil. Sin embargo, tras su recuperación su nivel ha ido evolucionando, despertando muy buenos comentarios.



Lleva 9 tantos en el torneo de reserva y es la gran figura del cuadro de la banda cruzada. Anotó en el último Superclásico contra Boca, despertando gran interés entre los aficionados. Unas semanas después anotó tres tantos a Colón de Santa Fe. También un doblete a Central Córdoba.



Ya firmó con River, ya dio el salto que esperaba. Ahora esperará el momento de poder estar en el equipo principal y cumplir su sueño de debutar en el fútbol argentino.



DEPORTES

