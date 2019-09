El Emperador Fatih Terim es el drástico nuevo DT de Falcao

Fatih Terim aún no es un nombre reconocido en Colombia. Pero lo será. Terim es turco. Es entrenador de fútbol de larga trayectoria. Tiene 66 años y le dicen Emperador. Terim, un casi anónimo de este lado del océano, es el entrenador del Galatasaray: es el nuevo entrenador que tiene Radamel Falcao García.

Es un ícono del Galatasaray, no solo porque allí jugó durante 11 años, sino porque cuatro veces ha estado sentado en su banquillo técnico. Ha ganado 6 ligas turcas, 2 copas de Turquía, 4 supercopas y una Uefa, la del 2000, quizá el título por el que más es adorado este entrenador por la afición del equipo rojiamarillo.



En su país es un personaje reconocido, uno de los entrenadores más populares, ya que tres veces fue entrenador de la selección nacional turca. Entre 1993 y 1996, entre 2005 y 2009 y entre 2013 y 2017. Aunque su mayor logro fue la clasificación a la Eurocopa del 2016. Se lo conoce como un entrenador drástico, recio y tremendamente apasionado.



“Terim es uno de los mejores entrenadores del país. Tuvo muchos éxitos con la selección y con Galatasaray. Lo gano todo en Turquía y, además, ganó la Uefa”, opina Ozkanal Volkan, periodista de Turquía del medio Weeplay Media. Y agrega:

Es un entrenador que sabe cómo motivar a sus jugadores, no tanto con estrategia, más con sus palabras. Sabe cómo ganar FACEBOOK

Dicen que el apodo de Emperador se debe a su fuerte temperamento, a sus explosivas acciones, como cuando intentó agredir a un árbitro y se ganó una sanción de nueve fechas, en 2013.



Además, en Europa es muy recordado por su salida de la Selección turca en 2017, que se dio por un escándalo tras haber agredido a unos empleados de un restaurante.

Recibió una multa de 3.000 liras (500 euros). Se fue despotricando de la Federación, a la que demandó por despido injustificado. Ganó la demanda y cobró.

Fatih Terim (arriba) es cargado por los jugadores del Galatasaray, tras ganar la Copa Uefa, en 2000. Foto: Efe / Archivo EL TIEMPO



“Es un personaje complejo y sulfurado. Trabaja con mucha agresividad y tiene muchos problemas. En Galatasaray gusta mucho, pero no tanto entre sus oponentes. Le llamaron Emperador por su temperamento de ganador y guerrero. Y porque quiere que sus jugadores lo obedezcan. Como un emperador, despierta todos los sentimientos: amor vs. odio, respeto vs. agresividad”, agrega Volkan.



Algunas versiones de prensa indican que su apodo surge desde que se conoció que en su habitación suele tener una imagen de Napoleón Bonaparte, el legendario emperador francés. Y que su estilo es así, estratégico, casi militar. Conquistador.

“Bana artık en kötüsünü öğret dayı, bana en acımasızını öğret, bu ligi mahvetmek için ne gerekiyorsa onu öğret bana...” pic.twitter.com/FMPCx13Spa — Gala Fans (@GalaFans) September 10, 2019



Es un personaje temperamental, conflictivo. Recordado por cazar peleas con dirigentes, como lo hizo en su etapa en la Fiorentina con el presidente del club. Terim no es de los que se guardan nada ni de los que especulan. Terim va al frente, con sus estrategias. Ganar o ganar es su objetivo, a como dé lugar.

Fatih Terim, cuando dirigía a la Selección de Turquía, en la Eurocopa de 2008. Foto: Efe / Archivo EL TIEMPO



Actualmente está pagando una sanción de cuatro partidos por hacer malos comentarios de la Federación turca. Se lo considera un hombre que se desborda fácilmente y vive con mucha pasión el fútbol.



Pero, en todo caso, es un ganador que sabe tratar a las figuras; las ha atenido en su extensa carrera, como a Dídier Drogba a Sneijder. Ahora tendrá a Falcao. Esto opina Ozkanal Volkan: "Terim juega para adelante y para buscar el gol. Quiere ganar por todo". Y añade:

Falcao debería jugar con un equipo para sus cualidades y sus goles, y a Terim le gusta mucho ese tipo de jugadores y va a hacer todo para ayudar a Falcao FACEBOOK

Se dice que en Galatasaray no se mueve un dedo sin la consideración de Terim, un símbolo, un entrenador de mucho carácter y trascendencia. Una figura al nivel de los futbolistas. Ese es el nuevo entrenador en la carrera de Falcao García.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET