Desde que finalizó el mundial, los rumores sobre qué pasará con los jugadores de diferentes selecciones han ido aumentando cada vez más. En el caso del ‘CR7’, desde hace varias semanas se ha especulado que podría entrar al equipo saudí ‘Al-Nassr’.

Según el medio de comunicación español ‘Marca’, el exjugador del Manchester United firmará en el verano del 2025 y se estima que deba quedarse en el equipo por cinco años mínimo. “Dos años y medio como jugador y el resto como embajador de la candidatura del país árabe, junto a Egipto y Grecia, para la organización del Mundial de 2030”, informó el portal web.



Incluso se cree que le ofrecieron aproximadamente 200 millones de euros (aproximadamente un billón de pesos colombianos) por cada una de las temporadas.



No obstante, aún quedan muchas dudas al respecto debido a las negativas que había dado el astro portugués, en días anteriores, frente a los medios de comunicación cuando se le preguntó sobre la propuesta.

"No, no es cierto", dijo en zona mixta del estadio de Lusail, después de haber marcado 6-1 en su disputa contra Suiza.



Cabe recordar que el futbolista de 37 años salió del equipo inglés después de que criticara al club y declarara en una entrevista, para el programa británico ‘Talk TV’, que no tenía ningún tipo de respeto por el entrenador Erik ten Hag, debido a los inconvenientes personales que habían tenido.



Así mismo, para él, el Manchester United, estaba “detenido en el tiempo” y no había ningún tipo de oportunidad de progreso allí.

ℹ️ Cristiano Ronaldo dejará Manchester United de manera inmediata y por mutuo acuerdo.



El club le agradece su contribución a lo largo de sus estadías en Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 22, 2022

Días después, el equipo de la Premier League inglesa emitió un comunicado en el que se leía: “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United por mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, en las que anotó 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”.

‘No sé quién es Ronaldo’

La confusión también fue alimentada por un video publicado en Twitter, en el que un usuario al preguntarle al presidente del equipo, Faisal Bin Turki, sobre el fichaje del europeo, queda bastante confundido.

ابو عبدالله وش يسوي عند البل 😀 pic.twitter.com/HC1TGQ6pF4 — علي العنزي (@Ali_alabdallh) December 15, 2022

“¿Quién es Ronaldo? No lo conozco”, dice el presidente de Al-Nassr en el clip que cuenta con 580 mil reproducciones y 955 ‘me gusta’.



En los comentarios, diferentes usuarios objetaron que el problema había sido la pronunciación de la persona que había grabado y que probablemente, si le mostraba una foto de él, lo reconocería sin problema.



“Porque le preguntaste por Ronaldo... y no supo lo que hizo sinceramente... pero pregúntale la segunda vez por Ronaldo y verás”, escribió uno de los tuiteros.

Cristiano Ronaldo en el partido contra Suiza Foto: EFE

Otros también tildaron de ignorante al presidente y reafirmaron que los triunfos de ‘CR7’ lo posicionarán cada vez más alto.



Por otro lado, Pedro Sepúlveda, periodista del canal informativo portugués ‘SIC Noticias’, también confirmó que Ronaldo rechazaría la oferta porque todavía quiere jugar al máximo nivel.



No obstante, hay otras fuentes y periodistas, tales como José Félix Díaz, redactor jefe en el diario ‘Marca’, que afirman que en en la penúltima semana de diciembre del 2022, se ultimaron los detalles para la contratación de la leyenda del fútbol internacional.

