Uno de los 14 capturados, este martes, por la supuesta participación en los actos de violencia en el estadio La Corregidora, en Querétaro, México, sería inocente, según denuncian en redes sociales.



(En contexto: Tragedia de Querétaro: capturan a 14 señalados de la barbarie en el estadio).



'Fer Galindo', una usuaria de Facebook, publicó una captura de pantalla de los sujetos detenidos y señaló que uno de ellos sería Cuauhtémoc Galindo Cordero, quien el pasado sábado 5 de marzo, día de los disturbios, se habría encontrado trabajando en una boda y no en el estadio de Querétaro, como da a entender la imagen de los capturados por la Fiscalía de dicho estado mexicano.

La acusación que coge vuelo en redes

"¡¡¡Hola!!! El día sábado 5 de marzo me casé y contratamos a 6 meseros, 1 de ellos se llama Cuauhtémoc Galindo Cordero, quien trabajó en un horario de 1:50 pm a 1:00 am. Este martes me despierto con la fea noticia de que anoche lo fueron a sacar de su domicilio agrediéndolo y llevándolo a la Fiscalia inculpadolo de lo que paso en el estadio de Querétaro", explicó 'Fer' Galindo en un 'post' acompañado por varias fotografías del hombre en cuestión.



"Qué tristeza ver la corrupción de nuestro país queriendo inculpar a gente inocente. Quiero hacer viral esta noticia para poder ayudar a Cuauhtémoc y que realmente agarren a los desgraciados culpables...", concluyó la mujer.

Aunque la publicación inicial pareció ser eliminada o restringida por la usuaria, sus capturas de pantalla siguen pululando por Internet.

Facebook Twitter Linkedin

Primera parte del mensaje de la usuaria. Foto: Facebook: Fer Galindo

Facebook Twitter Linkedin

Segunda parte de la publicación. Foto: Facebook: Fer Galindo

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes compartidas por la usuaria. Foto: Fiscalía de Querétaro, Facebook: Fer Galindo

El anuncio de la Fiscalía

En la publicación de la Fiscalía de Querétaro, en la que estaba la fotografía en la cual aparece el supuesto inocente, no aparece su nombre. Sin embargo, llama la atención que solo se mencionaron nueve capturados y en la fotografía aparecen diez.



"A los detenidos de nombre Jesús “N”, José Alfredo “N”, Iván “N”, Jonathan Carlos “N”, Víctor “N”, Adrián “N”, Juan Manuel “N”, Eduardo “N” y Edgar Emmanuel “N” se les detuvo con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito", se lee en en el comunicado.



Hasta el momento, la entidad no ha emitido ninguna respuesta sobre la acusación.

DEPORTES

*Con información de El Universal, de México

Del grupo de Diarios de América

(GDA)