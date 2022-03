Luego de que en la noche de este sábado se desatara un preocupante brote de violencia en el estadio La Corregidora, de Querétaro (México), durante el partido entre los 'Gallos Blancos' del Querétaro y los 'Zorros' del Atlas, por la novena jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, ofreció una rueda de prensa este domingo para dar a conocer el parte oficial de lo ocurrido.



(Le puede interesar: 'Cucho' Hernández marcó golazo con tremenda chilena: vea aquí su genialidad).

El empresario y político del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que se investigarán a los implicados por los crímenes de 'tentativa de homicidio' y 'violencia en espectáculos deportivos'. La Fiscalía de Querétaro, según dijo, ya está trabajando en el caso. Además, entregó el balance oficial de heridos tras los disturbios.

Balance oficial

Facebook Twitter Linkedin

Querétaro vs. Atlas fue suspendido por disturbios. Foto: AFP

Según Kuri, este es el recuento de víctimas:



- 26 lesionados (24 hombres y dos mujeres).



- Tres personas en estado grave.

Según informó, no hay fallecidos hasta el momento.

"No es un atentado contra un equipo o unos barristas. Es un atentado contra Querétaro, nuestra forma de vida y valores. No tengo palabras para condenar la violencia y el abuso que se vio este sábado", dijo Kuri en su rueda de prensa.



El gobernador de Querétaro no anunció ningún castigo puntual en su alocución. A su vez, dijo que citó al presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, al presidente de los 'Gallos' de Querétaro, Gabriel Solares, y a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, para evaluar lo sucedido.



"Reconozco que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se requería", señaló.



Luego, en su cuenta de Twitter, manifestó:



"He girado 7 instrucciones precisas para determinar responsabilidades, por acción u omisión. Castigaremos lo que se tenga castigar. Corregiremos lo que se tenga que corregir y sancionaremos a quien se tenga que sancionar".

Estas son las 7 instrucciones que giré después de lo sucedido en el Estadio Corregidora:

1. Atender y apoyar a las víctimas de los atroces ataques, que se encuentran hospitalizadas, y a sus familias. — Mauricio Kuri (@makugo) March 6, 2022

También le puede interesar:

- Nairo Quintana, visto por su DT: 'Siempre pensamos que iba a responder'



- Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Maradona: así fue y así reaccionó



- Luis Díaz, velocidad y técnica: para admirar su tremenda jugada



DEPORTES