¿Cuál será el futuro de Edwin Cardona y Sebastián Villa en Boca Juniors?

La situación de Edwin Cardona y Sebastián Villa, dos de los colombianos que hacen parte del plantel de Boca Juniors, parece complicada tras los rumores de indisciplina surgidos este fin de semana, antes del partido contra Newell's Old Boys.

La versión oficial del técnico de Boca, Sebastián Battaglia, es que los dos colombianos y el peruano Carlos Zambrano habían sufrido una intoxicación, que obligó a dejar a los dos primeros en el banco de suplentes y al último por fuera del partido.



Sin embargo, versiones de prensa aseguran que los tres jugadores tuvieron mal comportamiento antes del juego, que fue aplazado: el plantel tuvo unas horas libres, y, según el diario La Nación, llegaron en condiciones físicas "no aceptables".



No es la primera vez que Cardona y Villa se ven involucrados en escándalos y, en el caso del segundo, cabe recordar que el exjugador del Tolima enfrenta un juicio por violencia de género en Argentina. ¿Qué va a pasar con los dos jugadores?

Boca no hizo uso de la opción de compra de Cardona

La idea inicial es que tanto Cardona como Villa terminen la temporada, teniendo en cuenta que apenas faltan cuatro partidos para acabar el campeonato. Pero luego vendrán las decisiones acerca de su posible continuidad.



Sobre Cardona, el jugador está cedido a Boca por parte de Xolos de Tijuana, propietario de sus derechos deportivos. El club argentino tenía hasta el 30 de noviembre para anunciar si hacía uso de la opción de compra, pero no hubo ninguna comunicación de Boca al respecto, según informó TyC Sports.



La misma fuente asegura que el club se planteaba dos posibles soluciones: buscar una nueva cesión o negociar con Xolos para una compra, pero por un valor menor al de los 5 millones de dólares en que estaba tasado. La primera no parece fácil, pues el equipo mexicano no está dispuesto a seguir pagando una parte del salario del jugador, como ocurre actualmente.



Cardona está dispuesto a permanecer en Boca. "Yo dejo todo en mano de Dios y de las personas encargadas, pero si dependiera solo de mí, mi idea es quedarme", dijo el colombiano a TNT Sports, tras el partido contra Sarmiento de Junín. Pero no se sabe si lo sucedido esta semana vaya a cambiar el panorama.



Cuál sería el futuro de Sebastián Villa

Lo de Villa pasa por otros factores. El jugador es propiedad de Boca y el club pretende 12 millones de euros por su transferencia. El tema es que hoy no hay ofertas por el colombiano y todos sus problemas extradeportivos son un obstáculo para su salida.



Cabe recordar que Villa ya fue sancionado por Boca con un suspensión de 15 días, sin recibir salario, por faltas contra la disciplina del club. El jugador viajó a Colombia por problemas de salud de su mamá. Sin embargo, en redes sociales circuló un video en el que se le veía de fiesta en Medellín.



Por esos días se habló de una posible transferencia al Brujas de Bélgica, que habría ofrecido 7 millones de euros por su pase, pero el monto no fue aceptado.



