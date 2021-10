Estalla primer gran problema con Cristiano Ronaldo en Manchester

La llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United ha dejado buenos resultados, los aficionados volvieron a creer al ciento por ciento en el equipo, pero la presencia del portugués en la escuadra ya comenzó a generar problemas.

Al menos eso se desprende de las informaciones de prensa en Inglaterra, que advierten que ya hubo un encontronazo entre el futbolista y el técnico, Ole Gunnar Solskjær.



¿Cuál fue el problema?

Pasó en el compromiso entre el United y el Everton de la Liga Premier. Según el diario The Sun, Ronaldo y el técnico tuvieron un enfrentamiento, pues el portugués fue al banco en ese partido.



“Estoy en condiciones de comenzar todos los partidos de la Premier League”, dijo Ronaldo, quien, según le aseguraron al diario, estaba enfurecido con la decisión.



“Ronaldo estaba extremadamente decepcionado por haber sido enviado al banquillo. Cristiano le dijo que le dirá cuando no está en condiciones de jugar y que quiere jugar en todos los partidos de Liga. También le dijo que ha venido aquí para ganar trofeos y que el United necesita jugar con sus jugadores más importantes en todos los partidos”, sentenció el informante.

Ronaldo, gestos de inconformidad

El partido, en el que el Unitet hizo las veces de local, terminó empatado a un gol, pero de ahí en adelante Ronaldo ha sido titular. Fue reemplazado contra el Young Boys en la Liga de Campeones, en el minuto 72 del juego.



Ronaldo, cuando terminó el partido contra Everton, salió disgustado del campo de juego, hizo gestos de inconformidad.



“Si pierdes dos puntos, como sintió Cristiano en ese momento, es natural. No quiero que mis jugadores sean felices con esa situación. Hablé con él antes del juego, hablé con él después del juego, y él estaba listo para entrar cuando fue llamado. Desafortunadamente, cuando no ganamos, Cristiano no está contento y esa es la mentalidad que desea de todos los jugadores”, señaló el jugador, luego del juego.



