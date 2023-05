El pasado domingo se vivió un ambiente tenso y hostil en el estadio de Mestalla, con Vinicius Jr como protagonista de un lamentable hecho que causó rechazo en el mundo del fútbol. En el duelo de la fecha 35 de LaLiga de España entre Valencia y Real Madrid, el brasileño fue increpado por varios hinchas locales que le gritaron ‘mono’ en varios episodios del compromiso.



Los hechos contra el talentoso jugador de la Selección de Brasil le dieron la vuelta al mundo y causaron una gran polémica en España, luego den las declaraciones del propio Vinicius que tildó al país ibérico como “racista”.



“¡Mono, Vinicius eres un mono!”, fueron los cánticos racistas de una parte de la parcialidad de Valencia, quienes insultaron al talentoso jugador merengue por su tono de piel y lo llevaron a perder el control al final del partido, cuando se fue expulsado tras ver una roja directa del colegiado De Burgos Bengoerxea.

Vinicius Junior Foto: Biel Aliño. Efe

Después del encuentro, el propio técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, salió ante los medios de comunicación a criticar a todo el estadio de Mestaña por los insultos racistas en contra de su jugador.



“He hablado con él durante el partido porque el ambiente era muy caliente y muy malo. Le he preguntado si quería seguir. No quería quitarlo porque el ambiente es racista. Nunca me ha pasado. Así no. Es inaceptable LaLiga española tiene un problema que no es Vinicius. Él es la víctima. ¿Qué hay que hacer? No se puede jugar al fútbol así”, indicó el estratega italiano.



¿Qué pasó con los hinchas detenidos por el caso?

Luego de la exhaustiva revisión de las cámaras de seguridad del estadio del Valencia, el club y la Policía de España lograron identificar a los presuntos hinchas que le gritaron “mono” a Vinicius en el terreno de juego.

El escándalo que tuvo a Vinicius Junior como protagonista. Foto: EFE y AFP

Según el reporte oficial de las autoridades del país europeo, tres fanáticos del Valencia fueron arrestados este martes (uno de ellos ya había sido retirado del estadio el pasado domingo) por el caso de racismo contra el astro brasileño y se abrió una investigación por presunto 'delito de odio’.



“En el momento de los hechos, agentes de las Unidades de Intervención Policial identificaron a uno de los presuntos autores y, posteriormente, los investigadores realizaron diversas gestiones que concluyeron con la identificación de otros dos presuntos responsables. Finalmente, han sido detenidos durante la mañana de hoy (este martes), dos en Valencia y uno en un municipio cercano, como presuntos responsables de un delito de odio”, comunicó la Policía de España.



Sin embargo, los detenidos fueron liberados por las autoridades españolas horas más tarde. La Fiscalía de Valencia será la encargada de llevar el caso y de encontrar culpables a los aficionados, se arriesgan a una sanción de varios partidos sin ir al estadio, incluso se especula con un posible ‘veto’ de por vida. Además, desde España reportan que no se descarta la detención de más hinchas del Valencia que gritaron “mono” en el estadio de Mestalla.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

