‘La continuidad de Russo no está en discusión’: presidente de Millos

La derrota frente a Santa Fe en los octavos de final de la Copa Suramericana fue un golpe muy fuerte para Millonarios, que ahora tendrá que encarar los dos torneos en los que sigue en competencia. Sin embargo, la continuidad del DT Miguel Ángel Russo no está en duda, según le dijo a EL TIEMPO Enrique Camacho, el presidente del club.

“La continuidad de Russo no está en discusión. Tiene contrato hasta diciembre de 2019”, explicó Camacho. “Estamos concentrados en recuperar la moral del equipo y hay dos competencias en curso, y queremos tener el mejor desempeño posible en ellas”, agregó.



Millonarios jugará el viernes frente al Once Caldas, en Manizales, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia. Y el lunes recibirá a Equidad en la fecha 13 de la Liga, en la que los azules están a cuatro puntos del octavo lugar.



“Estábamos en tres torneos, con objetivos concretos en dos. Hay cosas que estamos haciendo bien y hay que ratificarlas y hay cosas que no están bien y hay que corregirlas. Eso lo hemos comentado con el cuerpo técnico para tomar las acciones del caso: a ellos es a quienes corresponde la orientación futbolística”, dijo Camacho.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios. Foto: Archivo / ETCE

El presidente de Millonarios reconoció que el equipo, tras ganar la estrella 15 y la Superliga, ha tenido un momento muy difícil: fue eliminado de la Copa Libertadores, primero, y ahora de la Suramericana, y en el primer semestre no pudo meterse entre los ocho primeros de la Liga.



“Millonarios vivió un proceso complicado: llegaron refuerzos con una inversión de seis millones de dólares, para hacer un mejor equipo. La enfermedad del profesor Russo siempre afectó el desempeño del equipo y los ajustes no se han podido hacer con la velocidad que se quisiera. Hay dos competencias en las que estamos y esperamos que se recupere”, aseguró Camacho.



En Millonarios le apuntan a volver a clasificar a un torneo de Conmebol. “Un equipo como Millonarios tiene como objetivo ganar, se invierte para ganar. Obviamente tiene que participar en torneos internacionales, no podemos quedarnos en el torneo local sino competir afuera, eso genera beneficios económicos para el club y para la promoción de jugadores”, concluyó el presidente albiazul.



