Julen Lopetegui tendría las horas contadas en el Real Madrid

Si faltaba algún golpe al Real Madrid durante su paso de Julen Lopetegui era perder por goleada el clásico. Barcelona le ganó 5-1 y la continuidad del DT en el club está en serio riesgo tras la derrota en el Camp Nou.

Versiones de prensa aseguran que Lopetegui sería destituido en las próximas horas y que el italiano Antonio Conte ya tendría todo arreglado para reemplazarlo. Incluso, que su presentación sería este lunes.



"No es momento de hablar de eso", dijo Emilio Butragueño, director de relaciones interinstitucionales del Real Madrid, cuando fue consultado por Directv Sports acerca de la continuidad de Lopetegui.



Lopetegui había sido anunciado como técnico del Real Madrid el pasado 12 de junio, cuando aún era seleccionador de España. Fue despedido de ese cargo al día siguiente.



"A mí me habría gustado que (Luis) Rubiales hubiera hecho las cosas de otra manera", dijo Lopetegui, de 51 años, sobre la decisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol de echarlo apenas se enteró de que había arreglado con el club blanco.

El primer partido oficial que dirigió Lopetegui fue una goleada en contra: 4-2, frente al Atlético de Madrid, en la Supercopa de Europa. Y aunque el comienzo en la Liga y en la Champions había sido auspicioso, las últimas semanas han sido de espanto.



De los últimos siete partidos oficiales, Real Madrid ha perdido cinco, y solo consiguió en ese lapso un empate sin goles con Atlético de Madrid y una sufrida victoria frente al Viktoria Plzen (2-1). Y lo peor es que las respuestas futbolísticas en la cancha no se ven, más allá de la ida de Cristiano Ronaldo a Juventus.



"Ahora no es momento de hablar del cuerpo técnico. Estamos jugando muy mal, somos un desastre, el problema somos todos", dijo el brasileño Casemiro a Directv Sports después de la goleada del Barcelona.



En 14 partidos dirigidos, Lopetegui lleva seis triunfos, dos empates y seis derrotas, con 21 goles anotados y 21 goles recibidos. Un balance que no tiene nada que ver con la historia del equipo más ganador de Europa, que ahora podría perder la cabeza.



