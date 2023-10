¿Qué es la terbutalina, el fármaco por el que Papu Gómez fue suspendido? 

El internacional argentino Alejandro 'Papu' Gómez fue suspendido dos años por dopaje por la Agencia Española Antidopaje, anunció este viernes el Monza, su club desde finales de septiembre.



(Le puede interesar: Argentina no pierde el título mundial de Catar por dopaje del 'Papu' Gómez)

"El Monza anuncia haber recibido de la FIFA vía la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) la notificación de una suspensión pronunciada por la agencia española antidopaje al respecto de Alejandro Darío Gómez", explica el Monza en su comunicado.



Gómez, de 35 años, recibe una suspensión de dos años tras haber dado positivo a la

terbutalina. "El control positivo es el resultado de una absorción involuntaria", precisa el Monza, que va a "evaluar el curso procesal" a seguir tras esta suspensión.



El control antidopaje fue realizado en octubre de 2022 cuando el argentino era todavía jugador del Sevilla, pocas semanas antes del Mundial-2022 de Catar. Durante ese torneo, Gómez fue titular en dos partidos, pero no en la final ganada por Argentina a Francia en los penales (3-3 después de la prórroga, 4-2 en penales).

¿Cuál es la sustancia?

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Papu Gómez, campeón del mundo con Argentina. Foto: Instagram: @papugomez_official

La terbutalina es un fármaco con acciones broncodilatadoras que se utiliza en medicina para el tratamiento a corto plazo del asma y de obstrucciones pulmonares como el enfisema y la bronquitis crónica. En su descargo, Gómez había explicado que había tomado un jarabe de uno de sus hijos para aliviar su malestar.



En su forma inhalada, tiene un efecto inmediato y su acción puede durar hasta 6 horas. La terbutalina pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas beta. Actúa relajando y abriendo las vías respiratorias, lo que facilita la respiración.



El fármaco tiene los siguientes efectos secundarios: “Los pacientes pediátricos pueden experimentar mayor frecuencia que los adultos de algunos efectos adversos: congestión, tos, fiebre, nasofaringitis, dolor faríngeo, rinorrea, dolor de dientes y vómitos”.



La terbutalina figura entre 15 sustancias no permitidas por la Agencia Mundial Antidopaje, al igual que el arformoterol, fenoterol, formoterol, higenamina, indacaterol, levosalbutamol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, tretoquinol (trimetoquinol), tulobuterol y vilanterol.



De acuerdo al portal español Relevo, la sustancia permite a quienes la ingieren un mayor aporte sanguíneo y recuperarse más rápido luego de la realización de un esfuerzo intenso. Por otro lado, el sitio destaca que el caso específico de la terbutalina no hay un mínimo permitido “y su consumo, por mínimo que sea, se considera positivo”.



Es decir, durante las competencias y fuera de ellas. Traducido: los deportistas de alto rendimiento no pueden tomarla en ninguna circunstancia.



DEPORTES

Más noticias de deportes