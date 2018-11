¿Qué colombianos tendrán la final de la Libertadores este sábado?

Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna abrieron el camino, a finales del milenio pasado y a comienzos de este. Otra vez, un grupo de colombianos puede ser campeón de la Copa Libertadores con uno de los más grandes del fútbol argentino. La ilusión se viste de azul y oro para Wílmar Barrios, Sebastián Villa y Edwin Cardona. Y de blanco con una banda roja para Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré.

Tal como van las cosas, de los cinco colombianos, solo uno tiene un lugar fijo en la alineación titular de su equipo, y ese es Wílmar Barrios, el jugador con más quites de pelota de Boca: 59.



Barrios, de 25 años, es quien apaga todos los incendios en la casa ‘xeneize’. Se devora la cancha corriendo y quitando. Un volante de primera línea con criterio de pelota y eficaz en la destrucción.



El cartagenero se ganó el corazón de la hinchada auriazul corriendo por los demás, porque es el que 'raspa' sin temor en el medio, el que fastidia al rival, el que contagia al grupo con cada quite deslizante. Por eso es inamovible para Guillermo. El colombiano sabe ir a la guerra, como la que le espera en el Monumental.



“Me imagino quedando campeón, es un anhelo que tengo desde que llegué, al punto que decidí quedarme para jugar esta Copa. Me motiva pensar que el sábado tengo 90 o 120 minutos para quedar en la gloria del club, como lo hizo Córdoba, Bermúdez o ‘Chicho’ Serna, que son recordados como si fuera ayer. Sueño con esa hazaña”, dijo Barrios.



“Son cosas que se viven pocas veces en la vida y hay que disfrutar todo. Cuando inicie el partido, hay que trasladar toda la energía de la semana en la cancha. Estamos con actitud, sacrificio y ganas, por el grupo, la familia y la institución. Nos estamos preparando para que estemos todos juntos y con el mismo objetivo: dejarlo todo”, agregó el exjugador del Deportes Tolima.



Si Barrios es pieza fija para la final, los otros dos colombianos de Boca están a la expectativa. Tanto Sebastián Villa como Edwin Cardona aparecen en la lista de 24 convocados por el DT Guillermo Barros Schelotto, pero ninguno está fijo. El exjugador del Tolima es el que más opciones tiene de aparecer en el superclásico más importante de la historia.

A la espera

Juan Fernando Quintero está ad portas de uno de los partidos más importantes en su carrera como futbolista: también fue convocado por el DT de River, Marcelo Gallardo. Si bien el colombiano ha mostrado gran calidad, no sería titular. Cabe recordar que Rafael Santos Borré no estará en la final por acumulación de amarillas.



Aunque ha tenido grandes presentaciones, Quintero no ha demostrado ser el hombre indispensable para el plantel de Marcelo Gallardo. En el juego de ida no fue titular y, a no ser que Gonzalo 'Pity' Martínez esté lesionado, las posibilidades para que el antioqueño sea titular son escasas.



A pesar de ello, River estaría dispuesto a pagar los 3.250.000 euros que pide Porto por su transacción en enero, pues ahí ya se cumplirá el año de préstamo pactado entre estos dos clubes en el inicio del 2017. Además, en su nueva cláusula habría una opción de compra por 25 millones de dólares y un contrato por los próximos tres años.



No obstante, la continuidad del colombiano en el equipo argentino no estaría asegurada. Su buen año con River y con la Selección Colombia lo ha hecho objetivo de otros equipos en el mundo y habrían dos equipos interesados en sus servicios. Según Olé, detrás de Quintero estaría un club chino con una suculenta oferta que le dejaría a River 10 millones de euros.



DEPORTES