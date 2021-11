Francia y Bélgica ya están en el Mundial de Catar 2022

Las selecciones de Francia y Bélgica participarán en el Mundial de Catar 2022 tras superar a Kazajistán (8-0) y Estonia (3-1), respectivamente, en una jornada en la que Países Bajos se complicó la existencia con un empate ante Montenegro (2-2) con el que no pudo unirse a la nómina de equipos que ya sellaron su billete: Alemania, Dinamarca y Brasil.



Ya son seis las selecciones (incluida la anfitriona, Catar) que jugarán la próxima Copa del Mundo.



De momento, ninguna de ellas es sorpresa. Se cumplen poco a poco los pronósticos y este sábado, de las teóricas más fuertes, sólo se quedó sin clasificación los Países Bajos. El equipo que más sacó a relucir sus galones, fue Francia.

Francia, un huracán

El vigente campeón del mundo no fallará a la cita. Necesitaba ganar a Kazajistán y lo hizo sin ningún tipo de problema. Los hombres de Didier Deschamps, en 45 minutos, acabaron con Kazajistán. Con una exhibición de Kylian Mbappé, Francia se marchó 3-0 al descanso gracias a un triplete del delantero del París Saint Germain, el primero con su selección.



Después, marcaría el cuarto en su cuenta particular al final del partido. Pero, entre el minuto 6 y el 32, encarriló la victoria gala y, ya de paso, rompió una racha de cuatro años sin marcar en una eliminatoria de Copa del Mundo desde que lo hiciera en 2017 frente a los Países Bajos.



Primero, abrió el marcador con un centró desde la banda izquierda de Theo Hernández que remató con el interior del pie al palo corto; después, aumentó la renta tras empujar sin oposición un centro al área de Kingsley Coman; y, finalmente, cerró la cuenta de cabeza tras otro centro de Coman.



En la segunda parte Karim Bemzema se unió a la fiesta con un doblete. El jugador del Real Madrid también acaparó focos. Está en el mejor momento de su carrera. Sus números, no engañan. Y, con Francia, también se divierte. Hizo el cuarto tras meter la puntera a un centro de Theo y el quinto después de una asistencia de Mbappé para marcar a placer y convertirse en el cuarto máximo goleador de la historia de Francia después de superar los 34 goles de Trezeguet.



A Benzema y a Mbappé se unió Adrien Rabiot y el Parque de los Príncipes vivió disfrutó de un espectáculo de fútbol y goles. Por debajo de Francia, por el segundo puesto del grupo D pelean Finlandia y Ucrania. El conjunto escandinavo, que tenía un partido menos, aprovechó su oportunidad frente a Bosnia pese a que jugó con un hombre menos desde el minuto 37 por la expulsión de Jukka Raitala y a que falló un penalti por medio de Teemu Pukki.



Ganó 1-3 con los tantos de Marcus Forss, Robin Lod y Daniel O'Shaughnessy. Con dos puntos más que Ucrania, que visitará a Bosnia en la última jornada, Finlandia recibirá a Francia para intentar sellar su plaza en la repesca.



Problemas para Países Bajos

Louis van Gaal, DT holandés. Foto: AFP

En el grupo G, no hubo buenas noticias para los Países Bajos, que seguirá peleando por regresar a un Mundial después de su ausencia en Rusia 2018. El equipo de Louis Van Gaal desaprovechó su oportunidad y se llevó un empate desastroso en su visita a Montenegro pese a que contó con una ventaja de dos tantos.



El combinado neerlandés parecía cantar victoria gracias a Memphis Depay. Primero, el jugador del Barcelona abrió el marcador desde el punto de penalti. Después, en la segunda parte, se apuntó el segundo con una "delicatessen" tras anticiparse a su marcador con un taconazo precioso. No fue suficiente.



El equipo de Van Gaal bajó los brazos e Ikija Vukotic y Nikola Vujnovic, en los minutos 82 y 86, respectivamente, amargaron la fiesta a un equipo que se ha metido en un lío. Ahora, también tienen opciones de ser líderes del grupo G Turquía y Noruega, que suman dos puntos menos. Y, aunque la presencia en el Mundial de una de las estrellas del planeta, Erling Haaland, corría peligro, el empate del combinado de Van Gaal le ha dado una oportunidad. Sin el delantero del Dortmund, fuera por lesión, Noruega no pasó del empate sin goles en la visita a Oslo de Letonia.



Con Alexander Sorloth y Martin Odegaard al mando, no ganaron, pero el pinchazo de los Países Bajos les hace depender de sí mismos. Ambos equipos se enfrentarán en Amsterdam la última jornada. Una victoria nórdica y otra en Montenegro de Turquía, que ganó 6-0 a Gibraltar con cinco asistencias de Burak Yilmaz, dejará fuera del Mundial a los Países Bajos por segunda vez consecutiva. Bélgica cerró la nómina de equipos clasificados y el técnico Roberto Martínez se apuntó otro éxito.



Ahora, tendrá la que puede ser la última oportunidad de la generación de oro belga de hacer algo grande en un gran torneo. Ganó 3-1 a Estonia, con Eden Hazard en el once y sustituido por su hermano Thorgan en la segunda después de desaprovechar un mano a mano. Pero, el gran protagonista del duelo no fue el jugador del Real Madrid.



Ese tanto se lo apuntó el del Atlético Yannick Carrasco, que firmó un gran gol con un zurdazo imparable desde fuera del área. Antes, Christian Benteke marcó el primero y después Thorgan Hazard dio la tranquilidad a sus aficionados con el definitivo 3-1. Con Bélgica en Catar, la repesca se la disputarán la República Checa y Gales.



De momento, parte con ventaja Gales, que tiene tres puntos más después de golear 5-1 a Bielorrusa con Gareth Bale en la alineación inicial. El jugador del Real Madrid volvió a jugar después de perderse hasta trece partidos oficiales con su club por lesión. Con 2-0 al descanso, fue sustituido para descansar de cara al siguiente compromiso de su selección.



Un doblete de Aaron Ramsey y los goles de Neco Williams, Ben Davies y Connor Roberts, permiten al cuadro de Robert Page depende de sí mismos ante Bélgica. La República Checa deberá ganar a Estonia, esperar la derrota de Gales y superarle en el computo general de la diferencia de goles. De momento, suma dos menos.



