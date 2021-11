Selección Colombia: falta un salto de calidad (Último tango)

Nunca un triunfo argentino resultó tan balsámico a los corazones colombianos. El solitario gol de Di María hundió a Uruguay, se festejó en Chile, Perú y Ecuador, y a Colombia le permitió (¡todavía…!) irse a dormir quinto, aún en zona de clasificación. Ello, pese a haber raspado míseros 3 puntos de los últimos doce disputados.



Magra cosecha, apenas de supervivencia, pero con ella sigue aferrado al borde del precipicio. No cae. Los otros clasifican a Colombia. Uruguay y Paraguay están peor: llevan uno de doce y perdieron los últimos tres juegos al hilo, ya están en crisis. Hay un naufragio múltiple, pero los de Rueda pescaron un bote y, aunque famélicos, viven.



Lo invitamos a leer: (Colombia en alerta: ya son 4 partidos sin remediar su falta de gol)

¿Qué pasa con Colombia…? Es la pregunta de millones. Se habla todo el tiempo del dibujo táctico como si el 4-1-4-1 o el 4-2-3-1 fueran la ecuación de la existencia humana, pero no se repara en las capacidades individuales. Los jugadores no son muñequitos de futbolín, todos iguales y sin rostro, son seres vivos y, por brillante que sea un plan pergeñado por el técnico, luego deben llevarlo a cabo ellos. Y faltan Cuadrados, Ospinas, Barrios, Díaz… Más de esos, los indubitables. Con siete u ocho de esos sí se les puede ganar a Brasil, a Argentina, a Uruguay allá… Con esos una Eliminatoria es un viaje de placer y no una tortura. Pero hay cuatro apenas. Cuidando el peso da para llegar a fin de mes arañando. Hasta ahí. Probablemente si tuviera a Pep Guardiola o a Klopp en el banco podría hacer más con esta nómina.



Y quién sabe… Rueda es un señor entrenador, pero no maneja la mente de Zapata, dentro de la cancha Zapata es soberano en sus decisiones; si patea o cabecea lo decide él. No le dice a Tesillo que mande un pelotazo a cualquier lado, Tesillo dispone. Es lo que hay. Con lo que hay se hizo un primer tiempo de altura ante Brasil. Excelente desde la formación, desde la actitud y desde el juego. Bien todos, destacadísimos Cuadrado, Barrios, Mojica, Díaz, interesante Yairo Moreno.



La brillante maniobra Barrios-Lerma-Cuadrado-Díaz, si entraba, era el gol de la Eliminatoria, espectacular combinación. Faltó el gol, claro, fue 0-0, pero con buen sabor de boca. Era Brasil. Y allá. Daba para levantarse del sillón, frotarse las manos y servirse un trago. Venía bárbaro. Pero Brasil es Brasil siempre, es el único que te exige concentración extrema los 97 minutos y que juegues cada pelota como la última de tu vida, caso contrario…



Caso contrario cazan una bola suelta, Marquinhos le hace un pase medido a Neymar, este de primera a Paquetá y el 17, también de una, la envía a la red. Todo precisión, tres toques puerta a puerta, a la brasileña, y adiós mi plata. Porque cuando Brasil te hace un gol es como que te aparece un cartelito que dice “Game over”, “Siga participando”. Con ellos se juega a hacerles un gol y a defenderlo con sangre, poniendo candados y preparando la escopeta. Toda la vida fue igual. Con Pelé, con Zico, con Ronaldo, con Romario… Siempre aparece uno y te amarga.



Fue un primer tiempo para enmarcar el de Colombia, realzado porque Neymar caldeó de entrada el partido, propuso una guerra de guerrillas y los muchachos colombianos no lo siguieron, pero no la esquivaron. Insufrible e irrespetuoso el número 10. Una actitud lamentable de quien se supone debe ser un referente mundial de este deporte. No se llega a ser número uno solo por jugar bien a la pelota, va acompañado de un cúmulo de virtudes.



Hasta tres veces pudo ser expulsado Neymar: por pechar y gritonear al árbitro en la cara, por pegar sin pelota a Cuadrado desde atrás, por conducta antideportiva. Pero el irrespetado señor Tobar lo dejó en cancha y Neymar terminó haciendo la asistencia del gol del triunfo. La tremenda tensión que supone enfrentar a Brasil –y de visita–, las hostilidades propuestas por Neymar y el cansancio minaron la concentración en el segundo tiempo y ya el equipo fue resignando aspiraciones. No volvió a frecuentar la mitad brasileña del campo y retrasó líneas.



Los cambios desdibujaron todavía más la idea original. No entendimos la salida de Mojica, cuyo temperamento lo eleva a la categoría de fijo para lo que viene. Tampoco la de Barrios. Pero Reinaldo sabe más que nosotros, habría un motivo valedero. Llegó el gol y la resignación. Era bueno, es la vida, parecía dormido…



Puede ser de su interés: (Santa Fe sigue con su sueño vivo: a semifinales de la Libertadores femenina)

Facebook Twitter Linkedin

Brasil vs. Colombia Foto: EFE

Siguen faltando los goles

Es muy difícil el triunfo en el fútbol sin marcar goles. Colombia lleva cuatro jornadas sin siquiera uno. Y lo más inquietante: casi no genera situaciones. No las provoca porque no existe ningún eje creativo de tres cuartos de cancha hacia adelante.



No hay circuitos ofensivos ni sociedades ni triangulaciones ni complicidades de dos o de tres atacantes. No se ven. Es lo que le salga individualmente a Luis Díaz desde la izquierda o lo que consiga armar Cuadrado por derecha.



Tampoco hay inspiración individual. Y en esto tiene poca responsabilidad el entrenador, no están los elementos. Hay cuestiones de intérpretes que no se resuelven con funcionamiento. Tal escasez de ingenio lleva a reclamar la presencia de James, que puede aportar su pegada en centros o algún pase feliz, pero James, hoy, debe jugar todo de primera: donde para el balón, lo enciman y se la quitan como a un niño. Inquietante: no hay usina creadora.



Gordo o flaco, Colombia necesita un Cardona (o al propio Cardona), alguien que en algún momento del partido invente algo y abra la lata. Es bravo sin gol. Y sin goleador. Casi no se conoce un proceso exitoso en el fútbol sin la presencia de un cañonero. “Lo bueno de Colombia es que tiene muchos delanteros”, dijo el comentarista argentino por TV. Le di unos golpes a la tele, pensé que fallaba el aparato.



¿Dónde están…? Duván Zapata ha estado en 10 de los 13 partidos de esta clasificatoria. Lleva un gol, a Venezuela en la fecha inicial, aquel día que Venezuela llegó a pie, en carro… el día que juntaron once un rato antes. “No le crean situaciones”, se argumenta. Atendible, ahora bien, alguna vez el goleador pesca un rebote, gana una corrida, se impone en un cabezazo… Alguna vez la individual.



También puede seguir leyendo: (Pekerman volvería al ruedo: tendría arreglo con otra selección suramericana)



Tuvo 742 minutos en campo. El primer colombiano que aparece en la tabla de artilleros de la Eliminatoria está décimo: es Borja con 3, y uno de penal. Bolivia, que va noveno, tiene al primero, Marcelo Martins, con 8. Carlos Bianchi reflexionaba: “Antes de empezar un campeonato yo debo saber con qué cantidad de goles puedo contar. Si no tengo un gran goleador que marque treinta, me deben sumar los otros. Diez u once goles que anoten cada uno de los punteros, ocho o nueve alguno de los volantes, un zaguero que haga cinco…



Porque para ser campeón se necesita una cantidad determinada de goles. Sin gol no se puede”. ¿Cuáles son “los otros” en Colombia…?



¿Y Teo Gutiérrez…? Es grande, sí, pero puede ayudar, es vivo, tiene clase, sabe marcar y armar jugadas. El 9 de Reinaldo es Falcao (“Falca, quiero que venga aunque esté en muletas”, le dice el DT por teléfono). Lamentablemente, Radamel está jaqueado por las lesiones. Ojalá esté para las últimas cuatro fechas.



Lo más lindo de esta Colombia es su ubicación en la tabla: quinta. Nada mal para lo que tiene. Rueda es un arquitecto al que llamaron con el edificio a la mitad y con serios defectos de construcción. Sin contar los problemas de personal.

Capacidades sobreestimadas

“Presume de algunos buenos jugadores en Italia y alrededores y se autoimpone metas ambiciosas. Luego no las concreta y deviene el mal humor”. FACEBOOK

TWITTER

Colombia selección, Colombia fútbol es un tema apasionante. Es un medio con aspiraciones altas, que pretende legítimamente ser el tercero de Sudamérica por dimensión y potencialidad de país, por ser tan futbolero.



Reclama estar solo por detrás de Brasil y Argentina; presume de algunos buenos jugadores en Italia y alrededores y se autoimpone metas ambiciosas. Luego no las concreta y deviene el malhumor. Hay una sobreestimación de sus propias capacidades y una subestimación de las de los vecinos.



Ahí está el nudo gordiano: falta un salto de calidad.

Pero se puede. Queda un fixture benigno. Los rivales acechan y Chile y Perú crecieron. Chile sumó 9 puntos seguidos, sí, pero seis frente a Paraguay, el octavo, y tres ante Venezuela, el colista. Ahora le toca un infierno: Ecuador, Argentina, Bolivia en la altura, Brasil y Uruguay. Ahí te quiero ver…



El martes, versus Paraguay, se acabaron las excusas. Es ganar o hundirse. Lo mejor será copiar ese primer tiempo con Brasil. Y extenderlo al partido entero.



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

En Twitter: @JorgeBarrazaOk​