La canción interpretada por Nicki Minaj, Myriam Fares y Maluma no ha sido bien recibida por todas las personas. Varios elementos del video musical han sido criticados por el público, como lo fue la aparición de James Rodríguez y la Selección Colombia.



Como es usual en el video musical de la canción del Mundial, se busca representar la diversidad que tiene cada país y cómo el evento deportivo crea uniones culturales entre las naciones presentes.



A pesar de este mensaje comunicativo, las personas no aceptaron muy bien la canción, ya que esperaban la llegada de Shakira a este producto musical. El video, junto a la letra y su ritmo, no fue lo que esperaban los fanáticos.



En el video se muestran diferentes momentos que ha vivido este festival de fútbol en ediciones anteriores. A pesar de que la Selección Colombia no estará en esta nueva edición del torneo, estuvo presente en la canción con uno de sus momentos más especiales: el gol que marcó James Rodríguez contra Uruguay en el Mundial del Brasil en 2014.



Este es el video de la canción Tukoh Taka.