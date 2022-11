Los hinchas hacen cualquier posa por estar en un Mundial, sobre todo si allí estrará su selección, y sobre todo si se es argentino. Es el caso de un fanático que tiene una increíble historia que contar, llena de sacrificios para poder acompañar al equipo de Lionel Messi en Qatar.

Su nombre es Lucas Villarroel, un joven argentino que viajó hasta el país asiático con sólo mil euros en el bolsillo.

Todo por Messi y Argentina

Para poder sobrevivir, mientras llega el Mundial, y durante la Copa del Mundo, Lucas ha tenido que dormir en las calles de Doha, en una carpita. Además, pide comida, toma agua de una fuente y hace lo que sea por sobrevivir.



"Hice en un mes y medio 24 mil kilómetros. Todo para ver a la Selección, a Leo (Messi) y a los jugadores de River. Un Mundial low cost podría decirse”, dijo en una nota con el canal argentino TyC Sports.



"Primero paré en Perú y luego hice Madrid, Barcelona, París, Turquía y llegué acá el 7 de septiembre. Me vine temprano porque yo no tenía tickets. El primero de agosto ya estaba en Madrid. Perdí tres vuelos y así estamos”, relató.



Lucas ha hecho todos los esfuerzos para estar allí y sobrevivir hasta el Mundial. “Acá llegué con mil euros. Estuve tres días sin dormir porque me echaban. Pedí comida, hospedaje, acá hay fuentes de agua. Quiero aguantar hasta el final para ver si puedo conseguir un ticket para la final. Hay que hacer esfuerzo porque la recompensa va a ser linda. Comer es barato, pero el tema del hospedaje sale caro”, dijo.



Pero hay más en esta dramática historia de pasión. “Me tenía que mover cuando oscurecía. Se hacía de noche y me iba a dormir una o dos horas. Después me iba a los shopping o las casas de comidas de 24 horas para dormir un poco, cargar el celular, el tema de Internet. Me voy moviendo para no llamarle la atención a la Policía. Levanto, descanso un poco, cargo el celular y salgo para otro lado”.



Y si se le pregunta por qué hace lo que hace, su respuesta la sabe de memoria. "Vine por todo lo que representa Scaloni, la Scaloneta, Leo (Messi). Me peleo con mi novia y tenía una camioneta antigua que me había dejado mi abuelo. La vendí, ya no me importaba nada. Arranque en caliente porque decía ‘no quería estar más acá’".



Sin embargo, Lucas tiene más tareas: como buen hincha de River Plate le prometió a un amigo la firma del jugador Julián Álvarez, y no solo eso, quiere estamparse en un brazo la de Messi.





DEPORTES

