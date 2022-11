Las circunstancias en las que se escogieron las sedes de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 generaron una tormenta en la Fifa y desencadenaron, con el tiempo, la renuncia de su presidente, el suizo Joseph Blatter.

A las irregularidades del proceso de elección de la sede de esa Copa del Mundo se sumaron las críticas a lo ocurrido durante la construcción de los estadios para el torneo, que dejaron varias muertes.

Jürgen Klopp, duro contra la organización del Mundial

Ahora, el técnico del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, atacó con fuerza a la organización del Mundial y también criticó a la prensa por no hablar del asunto.



“He estado pensando: 'oh, vaya, es difícil construir estadios en Qatar porque tienes que hacerlo en verano a 50 grados de temperatura o lo que sea'. Eso no es bueno para una persona, estar bajo el sol haciendo trabajo físico. Es imposible, para ser sinceros. Pero nadie ha pensado en esos trabajadores”, dijo Klopp.

Sorteo del Mundial de Qatar 2022.



“Ha habido muchas oportunidades de denunciarlo desde la concesión del Mundial. Dos y tres años para decir: ‘Por cierto, el proceso no está bien’. Pero mucha gente ha ganado dinero por razones equivocadas", agregó.



Klopp, quien no viajará a Qatar, defendió a los futbolistas que jugarán la Copa del Mundo. "No me gusta que a los jugadores se les reclame de vez en cuando que manden un mensaje. Ustedes son periodistas. Ustedes deberían haber mandado ese mensaje. Y no han escrito grandes artículos críticos sobre el asunto. Porque son ‘las cosas de Qatar’. No, las circunstancias son claras. Todos somos culpables. Eso es así. Pero decirles ahora a los jugadores ‘Tienen que llevar este brazalete o si no estarán de este lado y no del otro’. No, no, no. Son futbolistas. Es un torneo. Nosotros lo hemos organizado y los jugadores irán y jugarán lo mejor que puedan para sus países”, expresó.

Jurgen Klopp.



El DT del Liverpool también defendió al seleccionador inglés, Gareth Soutghate. "No pongan a Southgate constantemente en una situación en la que tenga que hablar de todo. No soy un político, él no es un político. Es el entrenador de Inglaterra, dejen que haga eso", concluyó.



