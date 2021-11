Italia y Portugal, en el mismo camino del repechaje europeo a Catar 2022

Italia, campeona de Europa, y la Portugal de Cristiano Ronaldo, ganadora de la Eurocopa-2016, quedaron encuadradas en el mismo grupo de repesca para Catar-2022, por lo que una de las dos quedará fuera del Mundial, según el sorteo celebrado este viernes en Zúrich.



Ambas selecciones se enfrentarían en el final del grupo C, con el boleto para Catar solo para el vencedor, siempre que superen las semifinales, contra Macedonia del Norte en el caso de Italia y Turquía para Portugal.



Portugal tendrá la ventaja de jugar en casa.



El grupo A de la repesca europea tendrá como semifinales Escocia-Ucrania y Gales-Austria, mientras que por la vía B competirán Rusia-Polonia y Suecia-República Checa. Los encuentros se disputarán en marzo.



Las tres selecciones vencedoras de cada grupo completarán el cupo de 13 representantes del fútbol europeo en Catar-2022, torneo para el que ya están clasificadas los 10 campeones de cada grupo de clasificación: España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Francia, Inglaterra, Holanda, Suiza y Serbia.

Las llaves

Parte A



Escocia vs. Ucrania



Gales vs. Austria



Parte B



Rusia vs. Polonia



Suecia vs. República Checa



Parte C



Italia vs. Macedonia del Norte



Portugal vs. Turquía



