La aerolínea Qatar Airways ya tiene disponibles distintos paquetes de viaje para asistir a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Los planes incluyen tiquetes aéreos, estadía, desayuno y el ingreso a diversos partidos.



Le contamos detalles de las opciones que ofrece la empresa.

En su página web, la aerolínea Qatar Airways ofrece diversos planes de viaje para asistir a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.



Todos los paquetes incluyen vuelos de ida y vuelta desde la ciudad seleccionada hasta Doha, en Catar; además, tiquetes para entrar a cierto número de partidos y estadía en un hotel de la categoría que se escoja, el cual tendrá desayuno diario incluido.



En la página web, las personas pueden escoger el número de personas para quienes se desea comprar el paquete, la categoría del hotel donde se alojarán, la zona de la silletería en el estadio, el equipo al que desean apoyar, entre otras opciones.

¿Cuáles son los paquetes?

Estas son las siete opciones disponibles en la página web (https://www.qatarairways.com/app/fifa2022/) de la aerolínea:



1. Viaje de 13 noches (20 de noviembre al 3 de diciembre) con ingreso a cuatro partidos (tres del equipo escogido y un encuentro más).



2. Viaje de 7 noches (20 de noviembre al 27 de noviembre) con ingreso a tres partidos (uno del equipo escogido y dos encuentros más).



3. Viaje de 6 noches (27 de noviembre al 3 de diciembre) con ingreso a tres partidos (uno del equipo escogido y dos encuentros más).

4. Viaje de 4 noches (3 de diciembre al 7 de diciembre) con ingreso a dos partidos (del equipo escogido y otro encuentro en los octavos de final).



5. Viaje de 4 noches (7 de diciembre al 11 de diciembre) con ingreso a dos partidos (del equipo escogido y otro encuentro).



6. Viaje de 8 noches (11 de diciembre al 19 de diciembre) con ingreso a tres partidos (semifinales y la final).



7. Viaje de 4 noches (15 de diciembre al 19 de diciembre) con ingreso a dos partidos (tercer puesto y final).



Los precios de cada paquete varían de acuerdo con la ciudad desde donde se viaje. Hasta ahora hay vuelos disponibles desde distintas ciudades de los siguientes países: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, Malasia, Malta, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia, Tailandia y Reino Unido.



De acuerdo con la página web, próximamente se añadirán más ciudades desde donde saldrán los vuelos. La aerolínea aclara que los paquetes no son reembolsables.



El plan individual de menor precio listado en la página web empieza desde los 3.800 dólares (más de 15,2 millones de pesos), el cual incluye estadía en una habitación doble durante cuatro noches, desayuno diario y entrada a dos partidos de la ronda de los octavos de final. Sin embargo, Qatar Airways aclara que ese monto variará de acuerdo con la ciudad de salida, además de la categoría del hotel y de la silla en el estadio.



Por su parte, el paquete de mayor precio -cuyo valor final varía según la ciudad desde donde se viaje- es el de 7.300 dólares (más de 29,2 millones de pesos). Este incluye estadía en una habitación doble durante ocho noches, desayuno diario y entrada a tres partidos (semifinales y final).



Al respecto de los precios base, Qatar Airways aclara lo siguiente: "Los precios iniciales son por persona, basados ​​en un mínimo de dos pasajeros que viajan juntos, por un precio de vuelo promedio estimado (dependiendo de su punto de partida). Se pueden agregar servicios opcionales como traslados al aeropuerto y un recorrido turístico."



Las selecciones nacionales que se pueden escoger en la plataforma, por ahora, son las siguientes: Catar, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Países Bajos, Portugal, Rusia, Serbia, Suiza y Estados Unidos.



En caso de que el equipo seleccionado no clasifique, la persona podrá escoger otro equipo para apoyar u optar por un reembolso completo antes del 1 de abril de 2022, según el portal web.