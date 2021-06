Así jugó Colombia contra Argentina

David Ospina: no tuvo culpa en los goles. Más bien, evitó al menos otros tres. El mejor de Colombia. SIETE PUNTOS.



STEFAN MEDINA: sin hacer un gran partido, fue el que menos sufrió de los cuatro de atrás. Salió muy poco. CINCO.



YERRY MINA: durmió en el primer gol, al perder la marca de Romero. En el segundo hizo parte del desastre defensivo. CUATRO.



DÁVINSON SÁNCHEZ: partido para el olvido. Sin ritmo, lento y siempre superado por los rivales. TRES.



WILLIAM TESILLO: hace lo que puede. Aceptable en marca y no se le puede pedir la salida que no tiene. CINCO.



JEFFERSON LERMA: fue el único cambio en la formación con respecto al partido en Lima. Y lo terminaron sacando cuando el juego iba 0-2, para armar lo que se hizo en Perú... CUATRO.



GUSTAVO CUÉLLAR: muy distinto al que fue figura en Perú: aunque estuvo preciso para tocar al compañero, se excedió y pegó. CINCO.



MATEUS URIBE: otro que se excedió pegando. A él le hizo la falta Otamendi para el penalti con el que descontó Colombia. CINCO.



JUAN GUILLERMO CUADRADO: mostró mucha personalidad, pidió la pelota, intentó administrarla y tuvo mucho sacrificio. Y al final sacó un centro magnífico para el gol de Borja. Figurón. OCHO.



LUIS DÍAZ: se repitió mucho a la hora de lanzar centros sin destino. Solo jugó el primer tiempo. CUATRO.



DUVÁN ZAPATA: perdido, descontrolado (estuvo cerca de ser expulsado) y con la mira torcida. No salió a jugar el segundo tiempo. CUATRO.



LUIS FERNANDO MURIEL: entró por Lerma (30 PT). A veces le sobró una, pero mostró personalidad. Anotó el primer gol colombiano. SEIS.



EDWIN CARDONA: reemplazó a Díaz para el segundo tiempo. Se le nota falto de ritmo, pero fue el socio de Cuadrado en la mitad. SEIS.



WÍLMAR BARRIOS: entró por Cuéllar (1 ST). En medio de todo, seguro. SEIS.



MIGUEL BORJA: ingresó por Zapata (1 ST). Ya se había perdido una antes de anotar el gol del empate. Gran trabajo. SIETE.



YAIRO MORENO: jugó en lugar de Medina (30 ST). Ayudó a empujar hacia el empate. SIN CALIFICACIÓN.



José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de EL TIEMPO