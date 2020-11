Esto dijeron: audios del VAR en jugadas polémicas de Colombia-Uruguay

La Conmebol publicó este domingo los audios de las discusiones entre el árbitro y el VAR, en el partido entre Colombia y Uruguay, que terminó con victoria charrúa 0-3.



Fernando Rapallini fue el juez central, que tuvo acciones discutidas, tanto, que el técnico Carlos Queiroz arremetió contra él alegando que no le pitó un penalti.

En las dos jugadas publicadas, el VAR le da la razón al central.



La primera acción que reveló Conmebol, fue por una supuesta mano en el área uruguaya, tras un remate de Luis Diaz. Este fue el diálogo con el VAR:



VAR: Posible mano

Árbitro: Viene de un rebote de él mismo



VAR Esa cámara no me sirve, otra toma por favor.. Pie, remate

AVAR: Explícame por favor Fernando, más tranquilo



AVAR: ¿Fernando, patea él?

Árbitro: Patea él y le rebota a él



VAR: Le choca en su rodilla, pie, y va a la mano

Árbitro: No es una acción de bloqueo, es una acción de juego deliberado de él mismo que le pega en su man... Patea él y le pega en la mano



AVAR: Él quiere jugar y la mano la tiene pegada de forma antinatural al cuerpo.

VAR: Eso es lo que veo



VAR: Fernando, lo que veo es que choca en el pie, sube a la mano, la mano no está extendida, puedes reanudar...



Colombia vs. Uruguay

La segunda acción fue en el penalti de Murillo que terminó en el segundo gol uruguayo.



VAR: Posible penal

Árbitro: penal



VAR: Sí, ahí hay un contacto

Árbitro: Se va abriendo, ataque prometedor en disputa.



Árbitro: no hay control de balón, ataque prometedor en disputa.

AVAR: Bien, penal, el contacto existe



VAR: Ok, Sí, está bien... perfecto, lo choca... Tenemos claro que va a la espalda

AVAR: No juega el balón... Ahora, hay fuera de juego antes? Tu decisión es correcta, solo estamos chequeando un posible fuera de lugar.antes de la acción.



VAR: Fernando, correcta decisión, no hay fuera de juego penal bien sancionado.

VAR Colombia vs. Uruguay



