PSG vs Manchester City, partido que nada en millones de euros

El partido por ser el mejor equipo del mundo no solo se disputa en la cancha, también hay otro escenario en el que los clubes pelean la supremacía: en los bancos.

Y en ese orden, pues el partido entre el PSG y el Manchester City, hoy por hoy, es el clásico no solo en la Liga de Campeones, sino que es el enfrentamiento entre dos equipos poderosos, con buenas chequeras.



Las plantillas de ambos elencos llegan a costar 2,000 millones de euros y hasta más, según el cálculo de Transfermarkt.

¿Por qué son tan poderosos?



El conjunto inglés tiene un valor de 1,005 millones de euros, mientras que los franceses llegan a los a los 998 millones de euros.



El Abu Dhabi United Group for Development and Investment es el grupo que tiene el mayor número de acciones del City desde el 2008, una cifra cercana a los 250 millones de euros.



Qatar Investment Authority compró el 70 por ciento de las acciones del PSG en el 2011, lo que equivale a 50 millones de euros.



Eso se refleja en la cancha, pues hasta hace nos años ambos conjuntos disputaban la Liga de Europa, no la Liga de Campeones, el máximo torneo de clubes del planeta.



El representante del City Football Group es Sheikh Mansour, quien es miembro de la familia real, quinto hijo del emir de Abu Dhabi.



Nasser Al-Khelaïfi es el encargado del manejo del PSG y cuenta con una fortuna de 16.000 millones de dólares.



