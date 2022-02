"No hay favorito" en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones que disputarán dos de los máximos favoritos al título, París SG y Real Madrid, aseguró el técnico del campeón francés Mauricio Pochettino en la víspera del partido de ida de este martes.

Las palabras del DT parísino

Mauricio Pochettino, entrenador.

"Creo que no hay favorito, creo que es una eliminatoria que podría ser una final de Champions, por nombre, por jugadores y por calidad", declaró el entrenador rosarino este lunes en conferencia de prensa.



"Nosotros somos los aspirantes y, más allá de todo lo que se ha visto, sobre todo por el esfuerzo del club para confeccionar una plantilla de conseguir el ansiado sueño, seguimos siendo aspirantes. Porque el hábito de ganar la Champions lo tiene el Madrid", admitió Pochettino.



"Pero no vamos a ir de víctimas. Confío en mi equipo, en mi club y en los aficionados que nos muestran energía. Puedo decir que la eliminatoria antes de comenzarla está igualada", reiteró.



Junto a Pochettino compareció el capitán del PSG, el central brasileño Marquinhos, quien admitió que pese a que su club ha reunido un grupo de estrellas, los resultados y, sobre todo el juego, han sido bastante irregulares esta temporada.



"Hemos jugado partidos buenos y otros malos en los que hemos perdido, pero no hay que olvidar todo lo que se ha hecho. Mañana (martes) es un partido muy importante para nosotros, pero precisamente todo lo que se ha hecho en el camino es lo que nos ha permitido llegar hasta este punto", reivindicó.



