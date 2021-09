PSG vs. Manchester City, un duelo eclipsado por la incógnita de Messi

Lionel Messi podría estar restablecido para la visita del Manchester City, el martes en Liga de Campeones, igual que el centrocampista italiano Marco Verratti, anunció la víspera del partido su entrenador, Mauricio Pochettino. "Leo está en buena condición, su estado evoluciona bien, podría jugar mañana", dijo Pochettino, recordando que no da "nunca el once inicial" la víspera.



El fichaje estrella del PSG, con molestias en la rodilla izquierda tras el partido contra Lyon (victoria 2-1) el 19 de septiembre, descansó en los dos encuentros siguientes. Lesionado con la selección italiana durante los partidos internacionales de principios de septiembre, Marco Verratti "se entrenó bien estos últimos días, pienso que podrá estar en el equipo. No he decidido todavía si será titular, pero es posible", añadió Pochettino.

'Demasiado buenos'

Lionel Messi y Kylian Mbappé Foto: Franck Fife. AFP / Pool

El técnico del Manchester City Pep Guardiola declaró este lunes que no sabe cómo parar al trío atacante que forman Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, en la víspera de visitar al PSG en la segunda jornada de la Liga de Campeones.



"Con esta cantidad de calidad, no sé cómo pararlos, son demasiado buenos", señaló el entrenador español.



"Son jugadores excepcionales, todo el mundo lo sabe. Tenemos que defender bien cuando no tengamos el balón, pero será difícil", añadió.



El duelo entre ambos equipos es un repetición de la semifinal de la temporada pasada, cuando el City se impuso 4-1 para alcanzar su primera final de la Champions, en la que perdió ante el Chelsea.



El PSG incorporó este verano europeo a la leyenda

Messi, tras una vida en el Barcelona (672 goles en 778 partidos) y una etapa junto a Guardiola que fue excepcional, ganando juntos dos Champions (2009 y 2011) en cuatro temporadas. "Vamos a intentar hacer nuestro partido, sabiendo lo buenos que son de manera individual y colectiva", añadió Guardiola.



AFP