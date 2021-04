Bayern Múnich, a remontar contra Neymar y Mbappé

El PSG busca este martes en París, en la vuelta de cuartos de final de 'Champions' ante el Bayern Múnich, presentar su candidatura al título ante el actual campeón, tras haber mostrado la eficacia de su juego en la ida (2-3). Y lo tiene al alcance de la mano, y no solo en las de su sólido portero, Keylor Navas. El juego se verá por ESPN, desde las 2 de la tarde.

Su dupla atacante Kylian Mbappé - Neymar ya causó estragos en Múnich (dos goles, el primero, dos asistencias, el brasileño) y si el conjunto muestra el rigor defensivo y la intensidad de la ida, podrá sacar de la carrera por el título continental al mejor equipo del torneo.



El desafío de los parisinos es de los que hacen época, además de cobrarse la revancha por la final perdida (1-0) contra los bávaros el año pasado, el PSG accedería a su segunda semifinal consecutiva, y la tercera de su historia.



En la rueda de prensa de este lunes, el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino aseguró que ve el partido al "50-50", aunque da al Bayern como favorito: "Para mí, el Bayern es el mejor equipo del mundo, hay que tenerles mucho respeto".

Enfrente, un Bayern debilitado por las lesiones de figuras como el delantero Robert Lewandowski (7 goles en Liga de Campeones esta temporada) y Niklas Süle, así como los positivos por covid-19 de Serge Gnabry y Marc Roca, tendrá que mejorar su acierto de cara a portería, dos goles tras doce tiros a puerta en la ida.



Aunque el entrenador de los bávaros Hansi Flick pueda contar con un once de salida de garantía, con la vuelta anunciada este lunes de Leon Goretzka y Lucas Hernández, las ausencias hacen que apenas tenga sustitutos en el banco.



Con tres jugadores de la reserva en el campo, Flick aprovechó los siete puntos de ventaja que tenía sobre el segundo clasificado, el Leipzig, para dar algo de respiro a titulares como Benjamin Pavard, David Alaba y Leroy Sané, que solo jugaron en la segunda parte contra el Unión Berlín (1-1).



El motor del centro del campo del Bayern, Joshua Kimmich, se mostró con confianza este lunes en una entrevista publicada en la página web del club, afirmando que: "Vamos a pasar, ya que somos mejor equipo".



Derrotados por 2-3 en casa el miércoles pasado en el partido de ida, el actual campeón tendrá que ganar por dos goles de ventaja (o por 4-3 o 5-4) para continuar su aventura.



"En la ida, fuimos el mejor equipo, aunque el resultado no lo reflejara, desgraciadamente", aseguró Kimmich en esta entrevista.

Neymar, descansado

Suspendido dos partidos en la Ligue 1 tras ser expulsados por doble amarilla frente a Lille, Neymar llega fresco a este partido.



Su compinche en ataque, Kylian Mbappé, no tuvo tanto descanso estas últimas semanas, pero los últimos partidos del joven prodigio francés (22 años), se cuentan por exhibiciones: abrió el marcador este fin de semana contra Estrasburgo, y marcó dos goles en la ida en Múnich.



Tras su espectacular actuación bajo la nieve muniquesa, Mbappé está listo para firmar una de las primaveras más dulces del equipo parisino.



El entrenador del PSG, Pochettino, podrá contar con la vuelta a los terrenos de Leandro Paredes (goleador en liga el sábado) y de Marco Verratti, ausente la semana pasada por su positivo por covid-19 y que probablemente comience en el banquillo.



El que no jugará será el central brasileño Marquinhos, capitán y jefe de la defensa parisina, que después de marcar el 0-2 en Múnich se tuvo que retirar del campo lesionado en los abductores.



El delantero argentino Mauro Icardi y los defensas Layvin Kurzawa y Juan Bernat, lesionados, tampoco figuran en la convocatoria. Para Pochettino, el partido de este martes es una cuestión de "actitud y aptitud", según dijo en rueda de prensa este lunes.



El argentino reivindicó que, en el fútbol, ganar un partido no es "un tema de números", y que su equipo deberá mostrar "una actitud colectiva y aptitudes para mantener la presión en las situaciones difíciles" que le presentará el Bayern. Solo así, podrán hacer valer la magia de Mbappé en la ida y el preciado botín que se trajeron de Múnich: tres goles tras cuatro tiros a puerta.



Con AFP