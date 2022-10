PSG clasificó a los octavos de final de la Liga de Campeones, luego de derrotar de visitane al Maccabi Haifa, 7-2, confirmado que es una máquina de hacer goles.

El partido fue interrumpido dos minutos por las bengalas y elementos pirotécnicos encendidos por los aficionados del club israelí, este martes en el Parque de los Príncipes.



(Luto en el fútbol: asesinan a exjugador de la selección 'tricolor' en un asadero)

(Piqué, preocupado por Clara Chía Martí tras lanzamiento de Shakira, video)



En la curva reservada a la afición visitante fueron encendidas y agitadas al aire numerosas bengalas, y después fueron lanzados petardos hacia el terreno de juego.



El árbitro alemán Felix Zwayer detuvo el partido en el minuto 3, hasta que desapareció el humo y explotaron los últimos petardos. Un 'speaker' del estadio lanzó un anuncio en hebreo destinado a los aficionados. El juego se reanudó con normalidad luego de esta breve interrupción.

Muy fácil

Los parisinos, líderes de la llave H empatados a 11 puntos con el Benfica (2º), se impusieron gracias a los goles de Messi (19, 45), Mbappé (32, 64), Neymar (35), Goldberg (contra su portería, 67) y Carlos Soler (84), mientras que por los visitantes anotó un doblete Seck (38, 50).



El conjunto francés certificó su undécima clasificación para octavos consecutiva, señal de la solidez del conjunto desde la llegada de los cataríes, aunque todavía no tiene garantizado el primer puesto del grupo, que en la última jornada le puede arrebatar el Benfica.



El equipo francés jugará en Turín frente a una Juventus en caída libre que no tendrá asegurada la plaza en Liga Europa, a la que aspira también el Maccabi, que cierra la fase de grupos ante el Benfica.



Demasiado poco rival el conjunto israelí para un eficaz PSG, que sin Verratti en el centro del campo, reemplazado por el español Fabian Ruiz, perdió algo de solidez en el centro del terreno, pero nada de pegada en el ataque.



No necesitó completar un buen encuentro el conjunto de Christophe Galtien para conseguir una goleada. Evidenció que su defensa debe progresar, pero le bastó con la inspiración de sus tres estiletes que parecen competir en las estadísticas.



La interrupción inicial por las bengalas lanzadas por la afición israelí, muy presente en las gradas del Parque de los Príncipes, pareció amedrentar al equipo local, que entró desdibujado en el duelo, hasta que lo despertó Messi en el 19.

(Piqué es pasado: vea la emotiva reaparición de Shakira saliendo de un hospital)

(James Rodríguez: recomiendan su regreso a Suramérica, ¿a qué equipo?)