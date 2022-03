París Saint-Germain tuvo contra las cuerdas al Real Madrid, al borde de la eliminación de la Liga de Campeones, al poner la serie 2-0 a su favor al final de la primera etapa.

Sin embargo, tres goles de Karim Benzemá en la segunda etapa cambió completamente el panorama y le dio al Real Madrid la clasificación a los cuartos de final y sentenció un nuevo fracaso del club francés. Mauricio Pochettino, el técnico del PSG, responsabilizó de lo ocurrido al árbitro neerlandés Danny Makkelie de la eliminación de su equipo.

La frase en la que Pochettino culpa al árbitro

"Creo que el hecho de conceder un gol que no ha ido legal, porque ha sida falta, lo explica la excepción. El curso del partido cambia, cambia la energía, cambia las emociones, y todo lo que viene después va a venir condicionado por una acción tan determinante en el juego, que no ha sido penalizado con foul sobre Benzemá", explicó el DT argentino.

"EL PRIMER GOL DEL REAL MADRID NO ES LEGAL. FUE FALTA" Pochettino, MUY enojado con el VAR en la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/mkXYQt6tTG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2022

"Todo el mundo que ha jugado al fútbol sabe que una acción como esa cambia el estadio mental de los 22 jugadores y de todos los que están alrededor", agregó Pochettino.



Posteriormente, al DT volvieron a preguntarle por la jugada y si no era un error del portero Donnarumma, que perdió la pelota con Benzemá. "No es un error porque es falta clara,. He visto las imágenes entre 30 y 40 veces, con todas las cámaras. No es un error del portero, es falta. Los pequeños detalles cuentan y el VAR no ha visto una falta determinante. Es un factor determinante que influyó en el ánimo de los dos equipos y del estadio. Teníamos el control del juego y las ocasiones", aseguró.



