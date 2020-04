Con la Liga de Francia finalizada, el PSG ya es el campeón

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa siguió este jueves los mandatos del gobierno de su país por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus y decretó la suspensión definitivamente de la temporada 2019-2020 de la Ligue 1, aceptando en su Consejo de Administración una "clasificación final" en la que el París Saint-Germain es el campeón.

En esa clasificación, el Marsella y el Rennes obtienen plaza para disputar la próxima Liga de Campeones, mientras que el gran perdedor entre los grandes es el Lyon, que relegado al séptimo lugar se quedaría en principio sin billete para las competiciones europeas del próximo curso, algo que no le ocurría a ese club desde hace más de veinte años.



Según la tabla final desvelada por la LFP en una conferencia de prensa telefónica, el Toulouse y el Amiens son los equipos condenados a bajar a la segunda división, mientras que Lorient y Lens ascienden a la élite desde la Ligue 2, lo que podría provocar una ola de litigios o acciones ante la justicia deportiva y administrativa.



Con esta decisión, la LFP pone fin a las últimas preocupaciones de unos y a las esperanzas de otros, dos días después de las declaraciones del primer ministro, Edouard Philippe, que afirmó que "la temporada 2019-2020 de los deportes profesionales no podrá reanudarse", lo que cerraba la puerta a una vuelta de la Ligue 1.



"Esa declaración no tiene ninguna ambigüedad. Debíamos tomar una decisión firme y definitiva sobre la temporada en curso. Hemos decretado el final de la temporada 2019-2020", confirmó Nathalie Boy de la Tour, presidenta de la instancia organizadora de la Ligue 1, antes de que Didier Quillot, el director general ejecutivo, desvelara la clasificación.



"Estas decisiones son firmes y sólidas. El Consejo de Administración da fe", insistió Boy de la Tour, mientras que algunos actores del fútbol francés hablaban de la necesidad de una votación en la Asamblea General de la LFP, prevista para el 20 de mayo. Boy de la Tour criticó la "cacofonía ambiente" existente en el fútbol francés sobre este asunto, "cuando hablamos de (más de) 20.000 muertos en Francia" por el nuevo coronavirus.



"Estamos en un entorno en el que hay mucha testosterona, muchas ideas, tensiones deportivas. Ha podido haber momentos un poco tensos", lamentó.



El modelo de cálculo para establecer la clasificación final es el utilizado para los campeonatos 'amateurs' por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, con un cociente de "número de puntos por partidos jugados".



El París Saint-Germain obtiene así su noveno título de campeón de Francia, igualando en el palmarés con el Marsella. Ambos están a apenas uno del récord de 10 títulos del Saint-Etienne. Junto al PSG, el Marsella, subcampeón en esta temporada interrumpida, accederá directamente a la fase de grupos de la próxima Champions, un logro muy importante para el Olympique, que no lo lograba desde 2013, por lo que ello tendrá un efecto muy beneficioso sobre sus finanzas.



Por su parte, el Rennes, tercero, accede a las rondas preliminares de la prueba reina europea. Por su parte, el Lille, subcampeón la pasada temporada, es cuarto y tendrá que contentarse con jugar la Europa League. Niza y Reims, quinto y sexto, estarían también rumbo a esa Europa League si finalmente no pueden disputarse las finales de las Copas nacionales (Copa de Francia y Copa de la Liga).



En la tabla de goleadores, Kylian Mbappé (París SG) y Wissam Ben Yedder (Mónaco), cada uno con 18 dianas, terminan en lo más alto. La Ligue 1 francesa es la primera de las cinco grandes ligas europeas de fútbol en decretar su final definitivo. La pasada semana, Holanda había sido el primer país europeo en el que la liga de fútbol había sido suspendida definitivamente de manera oficial tras haberse visto interrumpida en marzo por la pandemia del covd-19.



