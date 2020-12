La entrevista que le habría costado Tuchel su cargo en el PSG

El anuncio este jueves por parte de varios medios del despido de su entrenador, Thomas

Tuchel, es un giro inesperado: después de dos temporadas y media y una final de Liga de Campeones perdida, el París Saint-Germain le habría cobrado una entrevista al DT.



Le puede interesar: (¿Llegó el fin de Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla?).

Tuchel siempre se quejó de una falta de reconocimiento. En una entrevista a la cadena alemana Sport1 difundida el miércoles, reconoció sentirse "un poco triste o disgustado" por este desencanto, pese a conquistar los cuatro títulos nacionales la temporada pasada.



"Faltaba un partido para ganar la Champions League y nunca tuvimos la sensación de que habíamos convencido a la gente ahora y que reconocían nuestro trabajo. También te pone un poco triste o enojado a veces. En cualquier caso, hay expectativas extremas en el club y en el entorno. Tienes la sensación de que el aprecio por la liga no está ahí como en el Bayern de Múnich, por ejemplo", dijo el DT sin saber que estas palabras le costarían su puesto.



También lea: (Amarga navidad: Thomas Tuchel dejó de ser el técnico del PSG).



Además, sobre el poco valor que se le da a un trabajo en equipo por culpa de la cantidad de figuras que hay en el PSG dijo: "Creo que es una vergüenza para los jugadores porque borra por completo las actuaciones muy serias del equipo. Siempre dicen que tenemos a Di María, Mbappé y Neymar. Por supuesto que ganan en Burdeos, pero eso no es un logro parece. Y con eso, por supuesto, no se aprecia la disciplina, el juego sostenido y la intensidad".



DEPORTES

Más de Deportes:

Luis F. Montoya, el campeón de la vida que fue herido una navidad.



El emotivo y reflexivo mensaje de Navidad de Rafael Nadal.