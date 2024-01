Proyecciones 2024: la Copa América y los Olímpicos, los grandes objetivos de Colombia

El 2024 será otro año de enorme actividad para el deporte colombiano, pero los dos grandes objetivos están en Estados Unidos y Francia. Las metas son pelear el título de la Copa América y volver a ganar una medalla de oro olímpica.



La Selección Colombia de fútbol de mayores hace rato está en busca de un nuevo título, tras obtener, jugando como local, la Copa América en 2001. Desde entonces no volvió a llegar a la final: fue tercera en 2016 y 2021 y cuarta en 2004. El torneo, que se jugará en suelo norteamericano, comenzará el 22 de junio y Colombia debutará el 24.



Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección, tiene entre sus objetivos conseguir una corona. “Es parte de un paso a paso del proceso que venimos haciendo, y siempre aspiramos a ganar. Por ahora vamos bien, vamos a seguir con ese camino y mentalidad para que el equipo siga creciendo para poder lograr un objetivo, que es lo que todos queremos, queremos ganar algo”, dijo Lorenzo antes del último amistoso de 2023 en Los Ángeles, en el que le ganó a México (3-2), el pasado 16 de diciembre.



El primer semestre será de dedicación exclusiva, pensando en ese objetivo: la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026 está en receso hasta septiembre, y en ese momento comenzará el segundo tercio de las clasificatorias, con seis partidos hasta noviembre. Pero, antes, el equipo tendrá dos fechas Fifa para preparar la Copa.

En marzo habrá en Londres un partido contra España que medirá el crecimiento del equipo, en fecha por confirmar, y luego jugará contra Rumania, clasificada para la Eurocopa 2024. La otra ventana será en junio, con rivales por definir.



Con Luis Díaz como estandarte, el regreso de James Rodríguez y el crecimiento de figuras como Jhon Arias, uno de los mejores jugadores del continente, la Selección se ilusiona. No tiene un grupo fácil: deberá enfrentar a Brasil, Paraguay y al vencedor del repechaje entre Costa Rica y Honduras, que se jugará en marzo.

Los Juegos Olímpicos, nuevo reto

La Copa América terminará el 14 de julio, y diez días después empezará el certamen deportivo más importante del año en el mundo, los Juegos Olímpicos de París.

Después de la histórica participación en Río 2016, Tokio 2020 significó un retroceso para la delegación. La meta es superar las cinco medallas que se lograron en la edición pasada y volver a ganar un oro, que en Japón no pudo conseguirse.



La expectativa del Comité Olímpico Colombiano es que la delegación sea superior a los 90 deportistas. Varios de los medallistas de ediciones anteriores ya no estarán en competencia, empezando por Catherine Ibargüen, ganadora del oro en salto triple en Río 2016 y plata en Londres 2012.



La triple medallista en BMX Mariana Pajón volverá a pelear el oro: sería el tercero en su carrera. Aún hay incertidumbre por el velocista Anthony Zambrano, plata en 400 metros en Tokio 2020, que ahora no ha conseguido la marca mínima.

Las esperanzas de Colombia están en disciplinas como el ciclismo de pista, con Martha Bayona y Kevin Quintero; la marcha, con Sandra Lorena Arenas; el lanzamiento de jabalina, con la subcampeona mundial Flor Denis Ruiz; el levantamiento de pesas, con Yenni Alvarez, y el boxeo, con Jenny Arias. Yuberjen Martínez aún no ha conseguido cupo. También se apuestan algunas fichas a la Selección femenina de fútbol, tras su gran Mundial este año.

De vuelta a la Copa Libertadores



Ocho equipos colombianos tendrán competencia en torneos de Conmebol: Millonarios y Junior ya están fijos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Nacional y Águilas Doradas entran en las instancias previas y América, Alianza Petrolera, Tolima y Medellín buscarán, con duelos directos entre ellos, dos casillas en los grupos de la Sudamericana.



La Libertadores es la gran deuda histórica pendiente de Millos, que no supera la fase de grupos desde 1997 y ni siquiera la juega desde 2018, cuando terminó en el tercer lugar de su zona y luego cayó a la Sudamericana, sin éxito.

Tras un semestre en el que trató de darle continuidad a la nómina que logró la estrella 16 en junio. Millonarios ha hecho unos retoques en la nómina, que para algunos son insuficientes, pensando en la competencia internacional. El arquero Diego Novoa, los laterales Delvin Alfonzo y Danovis Banguero y el delantero argentino Santiago Giordana, procedente del Deportivo Garcilaso de Perú, son, hasta ahora, las caras nuevas del equipo que dirige Alberto Gamero.



Distinto ha sido lo de Junior, que, como suele hacerlo, invirtió mucho dinero para reforzar el equipo. El goleador del fútbol colombiano en 2023, Marco Pérez, se vestirá de rojo y blanco, y los esperados regresos de Yimmi Chará y Víctor Cantillo.

Epicentro del fútbol femenino

Colombia volverá a ser sede de un gran torneo del fútbol femenino. Ya en 2022 recibió la Copa América, en la que la Selección fue subcampeona, y en el año que termina organizó la Libertadores femenina, en la que los equipos locales se quedaron con las ganas de conseguir la corona. El de mejor actuación, Atlético Nacional, acabó de tercero.



Ahora, el gran reto será llevar a buen puerto el Mundial Femenino Sub-20, cuya undécima edición se jugará del 31 de agosto al 22 de septiembre. Las sedes del certamen aún no han sido definidas por la Fifa y la Federación Colombiana de Fútbol.



El torneo, además, será la oportunidad para que la Selección Colombia femenina logre otra buena figuración. La base del equipo será el Sub-17 que dirigió Carlos Paniagua y que logró en 2022 la mejor actuación histórica en un torneo Fifa, al quedar subcampeona mundial tras perder la final contra España.

Paniagua repetirá como técnico y se espera que el Real Madrid ceda para el torneo a la gran figura del fútbol colombiano en la actualidad, Linda Caicedo, finalista de The Best y ya consolidada en el equipo de mayores.



Varias de las integrantes de esa Sub-17 subcampeona del mundo ya tienen experiencia en la de mayores, como la arquera Luisa Agudelo y la lateral Ana María Guzmán, esta última, también mundialista de mayores y también en Europa, con el Bayern.

El Preolímpico, primer reto

La Selección Colombia Sub-23 buscará regresar a los Juegos Olímpicos. De las últimas siete ediciones del torneo de fútbol masculino, solamente clasificó a una, en Río 2016, cuando alcanzó los cuartos de final.



El más reciente Preolímpico, que se jugó en 2020 en el Eje Cafetero y en Bucaramanga, fue un sonoro fracaso para el equipo que dirigió Arturo Reyes. No le sirvió de nada jugar como local y Argentina y Brasil se quedaron con los cupos para Tokio.

Esta vez, el torneo clasificatorio se jugará en Venezuela: en Caracas, Valencia y Barquisimeto, del 20 de enero al 11 de febrero, y solamente habrá dos casillas para París 2024. Colombia quedó en el grupo A, con la selección local, Brasil, Bolivia y Ecuador. En el B estarán Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.



El equipo que dirige Héctor Cárdenas ha dejado dudas en su proceso de preparación para el Preolímpico. La Federación apenas designó cuerpo técnico en junio y el equipo no ha mostrado buen juego. La participación en los Juegos Panamericanos de Santiago fue un absoluto fracaso, con un triunfo, dos derrotas en los 90 minutos y otra en lanzamientos desde el punto penalti, luchando por un quinto lugar.



Sin embargo, Cárdenas confía en contar con jugadores que ya tienen experiencia internacional, como Juan David Mosquera, Carlos Gómez, Óscar Cortés y Daniel Ruiz, para conseguir el cupo.

Nairo Quintana regresa al World Tour y al Movistar

Después de un año y medio de incertidumbre, Nairo Quintana regresa al World Tour. Lo hará con un equipo y una camiseta que conoce bien, Movistar Team, con el que consiguió sus mayores logros. Con la escuadra española, el boyacense de 33 años se impuso en el Giro de Italia en 2014 y en la Vuelta a España en 2016 y, además, logró tres podios en el Tour de Francia: fue segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016.



“Llego con la ilusión de aportar al equipo mi experiencia y que siga siendo el gran equipo de antes. Tengo buena condición física, he entrenado todo el año, pero sin competir, que es lo único que me falta. Quiero volver a sentir el ritmo de carrera, la adrenalina de la competición”, dijo Nairo el pasado 21 de diciembre, cuando fue presentado en Madrid.

Cabe recordar que Quintana dejó el Movistar en 2019 y firmó con el Arkea-Samsic, del que salió a finales de 2022 luego de que fuera descalificado del Tour de Francia, en el que había terminado en el top 10, cuando en un control se le detectó tramadol.



Los planes del Movistar Team para Nairo son que sea el líder del equipo en el Giro, carrera en la que no corre desde 2017, cuando fue segundo, detrás de Tom Dumoulin, y que también participe en la Vuelta a España.



El año del ciclismo colombiano también incluye una nueva oportunidad para Egan Bernal, que buscará volver a pelear una gran vuelta luego del grave accidente que sufrió en enero de 2022.



El objetivo de Egan es ganar la Vuelta a España, la única grande que le falta: ya se impuso en el Tour en 2019 y en el Giro en 2021. “Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta, y solo me falta ganar una grande como la Vuelta, entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores”, dijo Egan.

