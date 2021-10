Conozca las fechas de los próximos partidos de la Selección y dónde verlos

La selección colombiana de fútbol está próxima a enfrentarse ante Uruguay para las eliminatorias del Mundial Catar 2022. En el último encuentro, el pasado 9 de septiembre, el equipo nacional salió victorioso 3 a 1 frente a Chile.



En las últimas horas se anunció que el equipo tendría una baja importante: el delantero colombiano Miguel Ángel Borja. El jugador estará ausente para los partidos de Uruguay, Brasil y Ecuador debido a una rotura parcial del ligamento talofibular anterior del tobillo izquierdo.



A continuación le contamos los próximos partidos de la Selección Colombia y dónde podrá verlos online.

Próximos partidos

Octubre

Jueves 7 de octubre: Uruguay vs. Colombia (06:00 p. m.)



Domingo 10 de octubre: Brasil vs. Colombia (04:00 p. m.)



Jueves 14 de octubre: Ecuador vs. Colombia (04:00 p. m.)

Noviembre

Jueves 11 de noviembre: Brasil vs. Colombia



Martes 16 de noviembre: Paraguay vs. Colombia

Enero

Jueves 27 de enero: Perú vs. Colombia

Febrero

Martes 01 de febrero: Argentina vs. Colombia

Marzo

Jueves 24 de marzo: Bolívia vs. Colombia



Martes 29 de marzo: Venezuela vs. Colombia



¿Dónde ver los partidos?

Quien tiene la licencia para la transmisión de todos los partidos es 'Caracol Televisión'. Por ello, podrá ver los encuentros a través de la plataforma Caracol Play.



Todos los partidos que juegue Colombia en la eliminatoria tendrán transmisión por la señal abierta del canal y también a través de la televisión digital terrestre (TDT).

