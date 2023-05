Lunes 22 de mayo



Win Sports +

6 p.m.: fútbol colombiano, Alianza Petrolera vs. Aguilas Doradas



ESPN 2

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Fiorentina

1:45 p.m.: Empoli vs. Juventus

ESPN

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Newcastle vs. Leicester



DIRECTV

1 p.m.: Mundial Sub-20, Francia vs. Corea del Sur

1 p.m.: Inglaterra, vs. Túnez

4 p.m.: Uruguay vs. Irak

4 p.m.: Gambia vs. Honduras

Martes 23 de mayo



FOX SPORTS 2

5 p.m.: Copa Libertadores, Mineiro vs. Paranaense

3 p.m.: Aucas vs. Racing



ESPN 4

5 p.m.: Copa Libertadores, Monagas vs. Colo Colo



ESPN 2

3 p.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Barcelona

5 p.m.: Copa Suramericana, Goías vs. Universitario

7 p.m.: Copa Libertadores, Bolívar vs. Barcelona

9 p.m.: Alianza Lima vs. Libertad

Santa Fe vs. Huila. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



ESPN

5 p.m.: Copa Suramericana, Gimnasia vs. Santa Fe

7 p.m.: Copa Libertadores, Medellín vs. Nacional



DIRFECTV

12.30 p.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Almería

1 p.m.: Mundial Sub-20, EE. UU. Vs. Fiyi

1 p.m.: Uzbequistán vs. Nueva Zelanda

4 p.m.: Argentina vs. Guatemala

4 p.m.: Ecuador vs. Eslovaquia

7 p.m.: Copa Suramericana, América vs. Defensa y Justicia

7:30 p.m.: Puerto Cabello vs. Sao Paulo

9 p.m.: Copa Suramericana, Peñarol vs. Millonarios



ESPN 3

12:30 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Girona



Miércoles 24 de mayo



2 p.m.: final de la Copa de la Reina, real Madrid vs. Athletic (canal por definir)



WIN SPORTS

7:30 p.m.: primera B, Real Cartagena vs. Quindío





FOX SPORTS 2

5 p.m.: Copa Libertadores, Cerro Porteño vs. Palmeiras

7:30 p.m.: Ñuslense vs. Flamengo



ESPN

5 p.m.: Copa Libertadores, Patronato vs. Olimpia

7 p.m.: Pereira vs. Boca Juniors

9 p.m.: Melgar vs. Nacional

Boca Juniors vs. Pereira. En acción, Yilmar Velásquez (der.). Foto: Juan Ignacio Roncoroni. Efe



ESPN 2

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Brighton vs. Manchester City

5 p.m.: Copa Suramericana, Liverpool vs. Independiente



DIRECTV

12.30 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Rayo Vallecano

1 p.m.: Mundial Sub-20, Italia vs. Nigeria

1 p.m.: Senegal vs. Israel

4 p.m.: Brasil vs. República Dominicana

4 p.m.: Japón vs. Colombia

5 p.m.: Copa Suramericana, Fortaleza vs. San Lorenzo

7 p.m.: Tigre vs. Tolima



CANAL CARACOL

4 p.m.: Mundial Sub-20, Japón vs. Colombia



CANAL RCN

4 p.m.: Mundial Sub-20, Japón vs. Colombia

Jueves 25 de mayo



WIN SPORTS

4 p.m.: Primera B, Cúcuta vs. Valledupar

7:30 p.m.: Patriotas vs. Cortuluá



ESPN

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Chelsea

5 p.m.: Copa Libertadores, The Strongest vs. Fluminense

7 p.m.: Sporting Cristal vs. River Plate



ESPN 2

5 p.m.: Copa Suramericana, Danubio vs. Guaraní



ESPN 4

5 p.m.: Copa Suramericana, Tacuary vs. Estudiantes

7 p.m.: Oriente Petrolero vs. Bragantino



DIRECTV

1 p.m.: Mundial Sub-20, Uruguay vs. Inglaterra

1 p.m.: Francia vs. Gambia

4 p.m.: Corea del Sur vs. Honduras

4 p.m.: Irak vs. Túnez

Viernes 26 de mayo



DIRECTV

1 p.m.: Mundial Sub-20, Ecuador vs. Fiyi

1 p.m.: Eslovaquia vs. EE. UU.

4 p.m.: Uzbequistán vs. Guatemala

4 p.m.: Nueva Zelanda vs. Argentina

Sábado 27 de mayo



DIRECTV

1 p.m.: Mundial Sub-20, Brasil vs. Nigeria

1 p.m.: República Dominicana vs. Italia

4 p.m.: Japón vs. Israel

4 p.m.: Colombia vs. Senegal



CANAL CARACL

4 p.m.: Mundial Sub-20, Colombia vs. Senegal



CANAL RCN

4 p.m.: Mundial Sub-20, Colombia vs. Senegal



WIN SPORTS +

6:05 p.m.: Aguilas Doradas vs. Pasto

8.15 p.m.: Millonarios vs. Boyacá Chicó

Medellín vs. Millonarios Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO



Domino 28 de mayo



DIRECTV

1 p.m.: Mundial Sub-20, Túnez vs. Uruguay

1 p.m.: Irak vs. Inglaterra

4 p.m.: Cora del Sur vs. Gambia

4 p.m.: Honduras vs. Francia



WIN SPORTS +

6:05 p.m.: Nacional vs. Alianza Petrolera

8:15 p.m.: América vs. Medellín





Deportes