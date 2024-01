¡Prográmese! Esta es la agenda deportiva por TV para este viernes 26 de enero

WIN SPORTS+

6:10 P. M. Liga: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima.

8:20 P. M. Alianza vs. Deportivo Cali.

ESPN

2:50 P. M. Fútbol de Inglaterra: Tottenham vs. Manchester City.



ESPN 2

2:20 P. M. Fútbol de Alemania: Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05.

7 P. M. NBA: Atlanta Hawks vs. Dallas Mavericks.

STAR+

2:30 P. M. Fútbol de Italia: Cagliari vs. Torino.

2:45 P. M. Aston Villa vs. Chelsea.



Información dada por los canales.



