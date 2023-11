Prográmese: esta es la agenda deportiva para este viernes 24 de noviembre

ESPN

2:50 P. M. Fútbol de Francia, PSG vs. Mónaco.

ESPN 2

2:20 P. M. Fútbol de Alemania Colonia vs. Bayern Munich.

7: 30 P. M. NBA: Knicks vs. Miami Heat.

10 P.M. NBA: Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs.



STAR+

7 P. M. Fútbol de Brasil, Corinthians vs. Bahía.



DIRECTV

7 P. M. Cuartos de final del Mundial Sub-17: Argentina vs. Brasil.

3 P. M. Fútbol de España, Alavés vs. Granada.



