Prográmese: el fútbol para ver el último fin de semana de 2019

Viernes 27



ESPN 2

2:45 p. m. Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs. Manchester City.



Win Sports

12:30 p. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Besiktas vs. Genclerbirligi.

Sábado 28



ESPN

10 a. m. Fútbol, Premier League: Watford vs. Aston Villa.

12:30 p. m. Fútbol, Premier League: West Ham vs. Leicester City.



ESPN 2

7:30 a. m. Fútbol, Premier League: Brighton vs. Bournemuth.

10 a. m. Fútbol, Premier League: Newcastle vs. Everton.

12:30 p. m. Fútbol, Premier League: Norwich vs. Tottenham.

2:45 p. m. Fútbol. Premier League: Burnley vs. Manchester United.





Domingo 29

Win Sports

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Rizespor vs. Fenerbahce.



