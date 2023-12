¡Prográmese! Así es la agenda deportiva por TV para este sábado 16 de diciembre

ESPN

10 A. M. Fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Crystal Palace.

12 P. M. Fútbol de Italia, Nápoles vs. Cagliari.

ESPN 2

2:30 P. M. Torino vs. Empoli.

6:45 P. M. Final de Argentina, Rosario Central vs. Platense.



ESPN 4

9:50 P. M. Fútbol de Alemania, Augsburg vs. Borussia Dortmund.



ESPN EXTRA

10 P. M. NBA: Miami Heat vs. Chicago Bulls.



STAR+

10 A. M. Chelsea vs. Sheffield United.

10 A. M. Fútbol de España, Athletic Bilbao vs. Atlético Madrid.

2:30 P. M. Torino vs. Empoli.



DIRECTV

3 P. M. Valencia vs. Barcelona.



