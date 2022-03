Los aficionados al fútbol en el país se alistan para vivir una semana llena de partidos interesantes, jornadas diarias en las que sobresale la penúltima jornada de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

El campeonato del fútbol colombiano tampoco para y acapara las miradas de los hinchas, más cuando los equipos se juegan la clasificación a la siguiente fase del torneo.



Le puede interesar: (Egan Bernal se queja y Ramo responde a la polémica por 'Egansito')



El lunes, la liga local tendrá encuentros especiales: a las 3:45 de la tarde jugarán Jaguares vs. Unión Magdalena, a las 6.10 p.m. lo harán Cali vs. Nacional y a las 8:15 de la noche entrarán en acción Santa Fe vs. Bucaramanga.



Al día siguiente, el martes 22 de marzo, sigue el campeonato colombiano con los juegos Once Caldas vs. Tolima, a las 6 de la tarde; Patriotas se enfrentará al América, a las 8:05 de la noche.



El miércoles a las 2 de la tarde se medirán Tuluá vs. Envigado, a las 405 p.m. lo harán Águilas Doradas y Pereira y cerrará la jornada el partido Medellín vs. Millonarios, a las 8:15 de la noche.

Llega la eliminatoria



Ya el jueves hay que programarse para vivir la fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, la penúltima, la que será a las 7:30 de la noche, en horario unificado, con los partidos Uruguay vs. Perú, Brasil vs. Chile, Paraguay vs. Uruguay y Colombia vs. Bolivia.



El juego que complementa la jornada será Argentina vs. Venezuela, que se llevará a cabo el viernes a las 6:30 de la tarde. Ese mismo día, jugarán Junior y Pasto, a las 4 p.m.



A las 2 de la tarde del sábado, Bucaramanga se enfrentará a Jaguares, a las 4:04 van Envigado vs. Once Caldas, a las 6:10 p.m., Unión Magdalena vs. Águilas Doradas y a las 8:15 p.m., Pereira vs. Medellín.



La semana termina con los juegos del domingo: 4:10 p.m., Bucaramanga vs. Jaguares, 6:15 p.m., Alianza Petrolera vs. Patriotas y a las 8:30m de la noche, Tolima vs. América.



Los partidos del fútbol colombiano los pueden seguir por Win Sports o Win Sports +. Los de la eliminatoria por el Canal Caracol.



Le puede interesar: (Sorteo de la Champions League: Real Madrid vs. Chelsea y los otros cruces)



Deportes