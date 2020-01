Así quedaron los dieciseisavos de la Copa del Rey

El Ibiza y el Unionistas de Salamanca, dos de los equipos supervivientes de Segunda división B (tercera categoría del fútbol español), serán los rivales del Barcelona y del Real Madrid, respectivamente, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, según el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Los encuentros se disputarán en los campos del conjunto balear y del castellano manchego la próxima semana.



Mientras tanto, el Atlético de Madrid tendrá que visitar a la Cultural Leonesa y el Valencia, el otro conjunto participante en la Supercopa de Yeda (Arabia Saudí) y defensor del título copero, se enfrentará a la UD Logroñés.

Así quedaron los dieciseisavos:

Ibiza vs. Barcelona

UD Logroñés vs. Valencia

CYD Leonesa vs. Atlético de Madrid

Unionistas Salamanca vs. Real Madrid

Ebro vs. Leganés

Badajoz vs. Eibar

Badalona vs. Granada

Recreativo de Huelva vs. Osasuna

Rayo Vallecano vs. Betis

Mirandés vs. Celta de Vigo

Tenerife vs. Valladolid

Girona vs. Villarreal

Elche vs. Athletic Club

Zaragoza vs. Mallorca

Sevilla vs. Levante

Real Sociedad vs. Español



EFE