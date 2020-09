¿Qué es la Liga de Naciones que se juega desde este jueves en Europa?

La Liga de las Naciones, torneo lanzado en 2018 por la UEFA para sustituir a las ventanas de partidos amistosos, organiza su segunda edición a partir del jueves

Formato: Cincuenta y cinco naciones son repartidas en cuatro "Ligas", divisiones clasificadas por nivel.



De la A (la mejor liga, con Francia, Portugal, España, Alemania), a la D, la más débil. En cada liga figuran varios grupos (cuatro en Liga A, B y C, dos en Liga D), cuyos equipos se enfrentan en partidos de ida y vuelta entre septiembre y noviembre de 2020.



El último de cada grupo de Liga A y B desciende a una división inferior en la siguiente edición (2022-23); el primero de cada grupo de Liga B, C y D es ascendido a un escalón superior.



Los vencedores de grupo de primera división (Liga A) se disputarán el trofeo honorífico en una fase final (semifinal, partido por la tercera plaza y final) cuya fecha está por precisar.



Los cuatro últimos de grupo de la Liga C disputarán play-offs de ida y vuelta en marzo

de 2022, descendiendo los dos perdedores de estos enfrentamientos a la

Liga D.



Calendario:

Jornada 1: 3-5 de septiembre de 2020

Jornada 2: 6-8 de septiembre de 2020

Jornada 3: 10-11 de octubre de 2020

Jornada 4: 13-14 de octubre de 2020

Jornada 5: 14-15 de noviembre de 2020

Jornada 6: 17-18 de noviembre de 2020



Fase final: fecha a precisar en 2021

Play-offs de descenso de la Liga C (siempre que los cuatro equipos no estén en los play-offs de las eliminatorias del Mundial-2022 durante el mismo período): 24, 25, 28, 29 de marzo de 2022.



Título: Estará en juego un título honorífico en la fase final entre los mejores equipos

de Liga A. Pero eso no es todo, ya que una buena actuación en la competición puede ofrecer una posibilidad de jugar el Mundial-2022 en Catar.

De esta forma, las dos mejores selecciones de la Liga de las Naciones que no se hayan clasificado para el Mundial a través de las tradicionales eliminatorias serán repescadas y colocadas en los play-offs de la zona Europa para el Mundial, previstos en marzo de 2022. Se unirán a las diez segundas de los grupos de las eliminatorias, con doce equipos que se disputarán únicamente tres billetes para el Mundial, en dos partidos de eliminación directa.

Partidos del jueves por TV

Directv Sports

Canal 610

1:45 p. m. Alemania vs. España.



Canal 612

1:45 p. m. Turquía vs. Hungría



Canal 613

1:45 p. m. Bulgaria vs. Irlanda



ESPN 2

1:45 p. m. Ucrania vs. Suiza



AFP